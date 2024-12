Youtube lance enfin la fonctionnalité qui vous manquait sur le web

Vous en avez marre des vidéos trop longues ? YouTube vous a entendu, et vous propose enfin de regarder des vidéos à la vitesse qui vous convient. Voici comment.

À l’heure où les vidéos YouTube sont de plus en plus longues, et où nous avons de moins en moins de temps à y consacrer, YouTube a eu la bonne idée, il y a quelques années, d’ajouter une fonction devenue indispensable. Vous l’aurez deviné, on parle de la modification de la vitesse de lecture. Pourtant, les réglages étaient au départ assez rudimentaires, empêchant un grand nombre d’entre nous de trouver le bonheur. Au fil du temps, le réglage est devenu de plus en plus précis, mais uniquement sur mobile. Les utilisateurs de la version web devaient donc se contenter de réglages basiques qui peuvent s’avérer peu adaptés dans certaines situations.

A lire aussi Comment l’IA de YouTube mettra fin aux titres trompeurs ?

Un contrôle précis de la vitesse de lecture attendu depuis longtemps

Il est évident que la vitesse de lecture a une grande importance, en particulier lorsque le contenu consulté est un tutoriel pendant lequel on doit retenir un certain nombre d’informations sans perdre de temps. Dans un premier temps, YouTube a donc intégré un contrôle granulaire de la vitesse de lecture sur les applications mobiles.

Très plébiscitée, cette fonctionnalité est néanmoins absente de la version « navigateur » du célèbre service de streaming. YouTube a, heureusement, fini par nous entendre, et vient d’annoncer l’arrivée du contrôle « Custom » de la vitesse de lecture sur les navigateurs web.

Grâce à cette fonctionnalité, vous allez enfin pouvoir gagner du temps avec vos tuto

Une utilisation à la simplicité déconcertante

Pour en profiter, rien de plus simple. Lorsque vous avez ouvert une vidéo, il vous suffit de cliquer sur la petite roue crantée qui donne accès aux réglages de la vidéo. Ensuite, sélectionnez « Vitesse de lecture », vous y découvrez une nouvelle jauge située en haut de la sélection.

Vous n’avez donc plus qu’à jouer avec cette jauge pour établir votre vitesse de lecture idéale, de 0,25x à 2x par pas de 0,05. Difficile de faire plus précis !

Cette fonctionnalité peut, également, se montrer particulièrement pratique lorsque vous voulez prendre des notes durant une vidéo de type conférence. En ralentissant la vitesse de lecture, vous n’aurez plus besoin de cliquer sur pause pour pouvoir rattraper votre retard !