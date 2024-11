Cette nouveauté Google Maps ne sert à rien, mais vous allez l’adorer

Imaginez un monde où vous pourriez personnaliser votre voiture d’un simple clic, ou d’un geste du doigt. Malheureusement, ce jour n’est pas prêt d’arriver, mais Google a décidé de nous en donner un aperçu avec cette petite nouveauté, aussi inutile que ludique.

Le commun des mortels ne le sait pas, mais la petite flèche bleue qui indique votre position sur Google Maps peut être personnalisée. Depuis 4 ans, il est possible de la remplacer par une voiture rouge, un 4×4 jaune ou un pickup vert. Si l’idée donne envie, la liste des options est donc très (très) limitée.

Bonne nouvelle, Google a décidé d’apporter du changement lors de la prochaine mise à jour. On devrait retrouver, grâce à cette mise à jour, pas moins de 5 véhicules au design nettement plus travaillé. Google devrait proposer une berline aux faux-airs de Bentley, un SUV en forme de Jeep, et un pick-up assez proche du Rivian électrique. Un coupé sportif ressemble, lui, aux Roadster de chez Tesla. Enfin, on devrait pouvoir choisir une compacte à mi-chemin entre la Twingo et la Honda E.

Mais ce n’est pas tout ! Google a décidé d’aller plus loin en permettant de choisir la couleur de votre nouvelle voiture. Outre le blanc Glacier par défaut, vous pourrez choisir entre 7 autres couleurs.

Le choix est nettement plus grand qu’avant !

Si vous aussi, vous souhaitez personnaliser l’apparence de Google Maps, voici les étapes à suivre :

Ouvrez Google Maps, puis indiquer le lieu dans lequel vous voulez vous rendre,

Une fois que vous avez lancé la navigation, vous pouvez cliquer sur la flèche bleue qui indique votre position (où le véhicule que vous avez déjà choisi),

Un menu s’ouvre avec les différents choix de véhicules,

Une fois que vous avez choisi votre modèle, vous pouvez en choisir la couleur.

Si les nouveaux véhicules ne s’affichent pas, c’est tout à fait normal. Pour le moment, la mise à jour n’a été déployée que sur quelques téléphones, il va donc falloir se montrer patient. Il semblerait également que les smartphones iOS pourront profiter de cette mise à jour en premier. En effet, les nouveaux icônes ont été repérés sur un iPhone 16 Pro Max, mais pas sur des smartphones Android.

Cette nouvelle vient s’ajouter aux grosses modifications que Google prévoit pour son service de navigation, avec notamment l’arrivée imminente de Gemini. Celle-ci devrait permettre d’améliorer la navigation en la rendant encore plus intuitive et pertinente.