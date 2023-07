Vous paierez 3 fois plus d’amendes avec ces nouveaux radars

L’État met fin aux radars tronçons jugés pas assez rentables pour en installer des nouveaux qui devraient tripler le nombre d’amendes !

D’ici 2025, l’État compte mettre fin aux radars tronçons et les remplacer par des tourelles. On pourrait penser que ce changement a pour but d’augmenter la sécurité routière, mais non : la seule motivation affichée est que ces radars ne rapportent pas assez d’argent… On vous en dit plus sur ces nouveaux radars qui devraient multiplier le nombre d’amendes.

Des nouveaux radars bien plus lucratifs

« Nouveaux » oui et non dans le sens où certains radars de ce type sont déjà apparus en 2018. Ces radars tourelles s’installent sur les pieds déjà établis des radars tronçons et captent bien plus d’informations délictuelles. En effet, ces radars sont capables de savoir si :

Vous franchissez un feu rouge,

Vous portez votre ceinture de sécurité,

Vous utilisez votre téléphone,

Vous respectez les distances de sécurité,

Votre assurance est à jour.

Bien sûr, ces infractions ne sont évaluées que par une analyse de l’image après l’identification d’un excès de vitesse, mais pourraient bien augmenter le tarif de l’amende finale si vous veniez à cumuler les « erreurs ».

Pourquoi mettre fin aux radars tronçons ?

Vous vous en doutez, si les radars tronçons vont être remplacés : c’est parce qu’ils ne rapportent pas assez par rapport à d’autres appareils…

En effet, ils ne flasheraient que 5 000 personnes par an contre 14 000 pour des modèles plus classiques, soit quasiment 3 fois plus…

Et à cela s’ajoute le coût d’entretien… Chaque radar tronçon est en fait composé de deux radars permettant d’analyser la vitesse moyenne sur la portion de route. Qui dit 2 fois plus d’appareils, dit également 2 fois plus d’entretiens et donc 2 fois plus de coûts.

On peut donc comprendre l’intérêt derrière cette modification, mais on pourrait également regretter – comme les associations d’automobilistes – que la raison soit purement financière et ne s’appuie pas sur la sécurité routière.