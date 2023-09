Android change de logo : son nouveau look est-il si différent de l’ancien ?

À l’approche de la sortie d’Android 14, la nouvelle version du système d’exploitation pour smartphone, Google a fait une annonce étonnante. Le géant technologique a dévoilé la nouvelle identité visuelle d’Android qui fait donc peau neuve !

Depuis la création d’Android dans les années 2000, l’OS a toujours été reconnaissable grâce à sa mascotte, le Bugdroid. Ce petit personnage vert est en réalité sous licence « Creative Commons », et peut donc être utilisé par n’importe quelle entreprise ou particulier. Android s’est donc approprié ce petit personnage qui viendrait du jeu Gauntlet : The Third Encounter disponible sur Atari, pour concevoir son identité visuelle.

D’un logo Android en deux dimensions vers la troisième dimension !

Le principal changement au niveau du logo se voit au niveau du Bugdroid justement ! Le design de la mascotte a été modifié, de telle manière à lui donner plus de rondeur. Ainsi, le personnage est désormais en trois dimensions et seul le haut de sa tête est visible, comme sur le logo qui existait depuis quatre ans.

Selon Google :

« Le bugdroid – le visage et l’élément le plus identifiable du robot Android – apparaît désormais avec plus de dimension et beaucoup plus de caractère. En tant que signifiant visuel de notre marque, nous voulions que le bugdroid apparaisse aussi dynamique qu’Android lui-même. »

Autre modification, la calligraphie du nom de la marque évolue légèrement. Fini « android », place à « Android » avec un A majuscule. Là encore, Google explique son choix :

« Nous rehaussons le logo Android en mettant le » A » majuscule, ajoutant ainsi plus de poids à son apparence lorsqu’il est placé à côté du logo de Google. Bien que nous ayons ajouté davantage de courbes et de personnalité propres à Android, la nouvelle stylisation Android reflète plus fidèlement le logo de Google et crée un équilibre entre les deux. »

Le Bugdroid se décline sous plusieurs formes désormais, en fonction de l’ambiance voulue.

Android change régulièrement sa charte graphique

Dans un billet de blog, Google a donné plus de détails. La firme de Mountain View a évoqué son envie de changer d’identité graphique pour marquer un changement d’ère. Jason Fournier, directeur et gestionnaire de la marque grand public Android, a mis en lumière les raisons qui ont poussé le système d’exploitation à modifier leur logo :

« Chaque fois que nous remanions notre image de marque, nous évaluons non seulement l’évolution des besoins, mais également les objectifs futurs. Nous savons que les gens d’aujourd’hui veulent plus de choix et d’autonomie, et nous voulons que notre marque soit le reflet d’Android : quelque chose qui donne aux gens la liberté de créer selon leurs conditions. »

Avec ce nouveau logo, Android incite ses utilisateurs, mais aussi ceux qui sont plus réticents à utiliser le système d’exploitation, à se connecter davantage sur les produits qui l’exploite. En 2019, la société avait déjà changé son logo, mais aussi son image de marque plus généralement. Elle avait inclus le Bugdroid dans son logo pour être plus facilement reconnue de loin, et avait mis un terme aux dénominations amusantes pour ses versions Android.

Évolution du Logo Android entre 2007 et 2023. En haut, le logo le plus ancien, en bas, le dernier utilisé par le système d’exploitation.

En bref, depuis quelques années, fini les Android Lollipop, KitKat, Pie, Oreo ou Marshmallow, place à une simple numérotation des versions, jusqu’à présent de 10 jusqu’à la version 14 qui devrait prochainement voir le jour. Avec ça, Android tente de se donner un côté plus sérieux, plus cohérent avec le produit qu’il propose.