Cheveux abimés : le nouveau lisseur Dyson va (vraiment) changer la donne

Il a fait l’unanimité Outre-Atlantique, véritable star des réseaux sociaux, il arrive enfin sur le marché français. Le Dyson Airstrait promet de vous sécher ET lisser les cheveux en même temps. Sur le papier, on adhère complètement au projet, mais dans la réalité qu’en est-il ?



On ne peut pas dire que Dyson soit la marque la moins connue sur le marché capillaire ou de l’électroménager en général. Il faut même bien avouer que niveau prouesses technologiques, elle est sur le haut du podium que ce soit du côté des aspirateurs ou du soin des cheveux. Évidemment, la technologie Dyson a un coût, mais à un tel niveau, rien n’est gratuit.

Alors que ses sèches cheveux font déjà le bonheur de nombreux français·es, la marque britannique arrive en force avec un produit qui semble encore révolutionner nos instants beauté : le Airstrait, un lisseur séchant.

Le Dyson Airstrait : la technologie d’Air Soufflé débarque en France

La proposition de Dyson avec l’Airstrait est audacieuse : offrir une solution de lissage qui écarte les risques liés à la chaleur excessive, souvent synonyme de dommages pour les cheveux. Cette prouesse serait réalisée grâce à une technologie de pointe qui permet de traiter les cheveux humides directement, en les séchant et en les lissant simultanément sans les exposer à des températures potentiellement nocives.

Cette nouvelle technologie a reçu plus de sept distinctions de renom, dont le prestigieux prix du New York Times : « Best Invention 2023 ».

Technologie et innovation

Au cœur de l’Airstrait se trouve la technologie Airwrap de Dyson, qui utilise un flux d’air contrôlé pour attirer, envelopper et coiffer les cheveux. Cette méthode permet de sécher et de lisser les cheveux simultanément, réduisant ainsi le temps de coiffage et l’exposition à la chaleur.

De plus, le Dyson Airstrait est équipé de plaques flexibles en alliage de manganèse-cobalt, qui s’adaptent à la forme des mèches pour une distribution uniforme de la chaleur et un lissage parfait en moins de passages. Pour simplifier, l’Airstrait ne dispose pas de plaques chauffantes, simplement deux bras qui maintiennent les cheveux pendant qu’un flux d’air à haute pression se charge de sécher et lisser vos cheveux.

Contrôle intelligent de la chaleur

À l’instar des autres produits de la série capillaire de Dyson, l’Airstrait intègre une technologie avancée de gestion de la température. Grâce à des thermistances encapsulées dans du verre, la chaleur du souffle d’air est scrutée 30 fois chaque seconde, ce qui permet d’éviter tout risque de surchauffe susceptible d’endommager les cheveux ou de compromettre leur éclat naturel.

Ces informations sont transmises à un microprocesseur qui ajuste le mécanisme de chauffage, assurant ainsi que la température de l’air reste constamment adaptée et sécurisée pour le coiffage.

Quels résultats pour le nouveau lisseur de Dyson ?

C’est bien beau de proposer un tel produit, mais à ce prix-là, celui de 499€, il vaut mieux savoir si ça vaut la peine de claquer son PEL.

Le Cosmopolitan qui a pu le tester sur 5 types de cheveux différents semble démontrer que le Dyson Airstrait tient toutes ses promesses. La combinaison du séchage et du lissage en une seule étape est non seulement un gain de temps considérable, mais elle se traduit également par un rendu professionnel, avec des cheveux lisses, brillants et visiblement en meilleure santé.

L’un des aspects les plus impressionnants de l’Airstrait est son respect du cheveu. Contrairement aux lisseurs traditionnels, qui travaillent en appliquant une chaleur intense directement sur les cheveux secs, le flux d’air doux et la température contrôlée de l’Airstrait évitent le dessèchement et la cassure.

Vous l’aurez compris, le Dyson Airstrait semble être ce qui se fait de mieux sur le marché en ce moment. Les avancées technologiques proposées par la marque britannique inciteront-elles ses concurrents à redoubler d’ingéniosité ? Seul le temps nous le dira.