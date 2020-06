Peu connue en France, l’entreprise américaine Sandmarc conçoit d’excellents objectifs et filtres pour les smartphones. Cette marque californienne aspire à transformer vos téléphones en véritables caméras professionnelles, grâce à des objectifs ou des filtres. Le 23 juin 2020, Sandmarc a lancé les précommandes de son nouveau filtre ND variable. Ce filtre est compatible avec les iPhone, Samsung Note, Google Pixel et Huawei. Il sera disponible en juillet au prix de $99,99. Ce filtre ND variable s’adresse à la fois aux photographes, aux cinéastes et aux amateurs. Plus généralement, à ceux qui souhaitent étendre les possibilités de la caméra de leur téléphone.

Un nouveau système de filtre ND variable innovant

Ce nouveau système de filtre novateur vous permettra d’ajuster la caméra de votre téléphone à n’importe quel environnement. Un filtre ND variable veut dire filtre à densité neutre variable. Il vient adapter la densité du filtre en fonction de la scène filmée ou photographiée. La particularité de Sandmarc est d’avoir créé un filtre grâce à un verre de cinéma qui évite le vignettage croisé. Il vient donc ajuster précisément l’exposition lors de la prise de photo ou de vidéo. Il reproduit aussi les couleurs fidèlement à la réalité. Le filtre de Sandmarc corrige ainsi ce que l’on reproche communément aux autres filtres ND variables.

Des filtres conçus pour la photographie et la vidéo

Monté sur un smartphone, le filtre ND de Sandmarc ajoute de nombreuses possibilités de création. Il pousse donc votre création de contenu encore plus loin. Très polyvalent, le filtre ND de Sandmarc permet par exemple de créer du flou, pour un véritable rendu cinématographique. Utilisé en photo, il lisse notamment des éléments en mouvement comme une cascade.

Un filtre Sandmarc très simple d’utilisation

Pour faciliter l’utilisation du filtre ND, Sandmarc a gravé sur son cadre en aluminium des marquages ​​précis. Ils indiquent les niveaux «ND» ou «arrêts de lumière» pour un réglage facile du filtre. Le filtre se clipse donc facilement sur la caméra de votre téléphone. Il est compatible avec les différents objectifs de la marque, tels que le grand-angle ou le téléobjectif. Les deux appareils vont ainsi s’attacher l’un sur l’autre grâce à un système intégré, sans bague d’adaptation. Vous pourrez donc profiter des effets des deux objectifs et filtres simultanément.

Un filtre ND compatible avec de nombreux photophones

Nous souhaitons tous réaliser des photographies de qualité avec notre smartphone. Il faut tout d’abord investir dans un bon photophone, contraction de smartphone et photo.

Le filtre ND de Sandmarc sera un allié de plus pour améliorer la prise de photos ou vidéo. Il viendra donc en complément de votre photophone. Il est à précommander sur le site de Sandmarc dès maintenant.