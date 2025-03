Dyson dévoile un sèche-cheveux pro et il pourrait bien remplacer votre Airwrap

Après avoir conquis le grand public avec l’Airwrap et le Supersonic, Dyson met à disposition son sèche-cheveux professionnel, le Dyson Supersonic r jusqu’ici réservé aux salons. Une alternative plus puissante, plus rapide et conçue pour une utilisation intensive. Faut-il craquer et ranger son Airwrap au placard ?

Dyson continue d’imposer sa vision de la coiffure haut de gamme en lançant sur le marché grand public son nouveau sèche-cheveux professionnel, le Supersonic r. Jusqu’ici réservé aux coiffeurs, cet appareil promet une expérience de séchage ultra-rapide, une meilleure ergonomie et une technologie pensée pour protéger les cheveux des dommages thermiques.

Mais avec l’Airwrap, Dyson a déjà séduit celles et ceux qui recherchent un coiffage en douceur et un appareil polyvalent. Alors, ce nouveau Supersonic r est-il vraiment révolutionnaire ? Peut-il remplacer l’Airwrap et convaincre les adeptes du styling Dyson ? On fait le point sur ses atouts et ce qui le distingue des autres appareils de la marque.

A lire aussi Dyson sort un nouvel aspirateur pour nettoyer la voiture

Dyson Supersonic r : un sèche-cheveux pensé pour les pros

Un design repensé pour plus de maniabilité

Ce qui change au premier abord sur le Dyson Supersonic r, c’est son manche incurvé, une première chez Dyson. Contrairement au Supersonic classique, cette forme ergonomique vise à réduire la fatigue du poignet, un détail qui fait mouche chez les coiffeurs et ceux qui passent du temps à sécher et coiffer leurs cheveux. L’objectif ? Une prise en main plus confortable et plus naturelle, qui facilite les mouvements, surtout lorsqu’il faut atteindre l’arrière de la tête.

Puissance et vitesse : du haut niveau

Avec son moteur numérique Dyson V9, le Supersonic r nous promet un séchage ultra-rapide. Dyson assure que cet appareil est capable de sécher les cheveux jusqu’à 5 fois plus vite qu’un sèche-cheveux classique, sans pour autant les exposer à des températures extrêmes. Grâce à sa technologie de contrôle thermique intelligent, il mesure la température de l’air 16 fois par seconde pour éviter les dommages liés à la chaleur excessive. Vous retrouverez 4 réglages de chaleur et 3 réglages de vitesse.

Autre point fort : son moteur est placé dans le manche, ce qui améliore l’équilibre de l’appareil et réduit la sensation de lourdeur à l’avant.

La cerise sur le gâteau : les accessoires

Comme toujours chez Dyson, le Supersonic r ne se contente pas d’être performant : il est aussi pensé pour s’adapter à tous les types de cheveux. Il est livré avec plusieurs embouts magnétiques, en plus de celui de séchage puissant :

Concentrateur professionnel : pour un flux d’air précis et un coiffage plus rapide.

: pour un flux d’air précis et un coiffage plus rapide. Diffuseur : idéal pour les cheveux bouclés, il permet de sécher en douceur sans créer de frisottis.

: idéal pour les cheveux bouclés, il permet de sécher en douceur sans créer de frisottis. Embout lissant : pour un effet brushing sans frisottis.

: pour un effet brushing sans frisottis. Peigne à dents larges : pour démêler et allonger les cheveux tout au long du séchage.

On ne peut clairement rien reprocher à ce design !

Si la plupart des accessoires pouvaient déjà se retrouver chez le Dyson Supersonic Nural, l’embout « séchage rapide » est lui tout nouveau. Si je n’ai pas encore testé et approuvé cette technologie, je suis toute de même très curieuse (ayant les cheveux très longs) de ne pas avoir à passer 30 minutes à me sécher les cheveux. Un point plus que positif donc.

Ce qu’on retient aussi, c’est sa petite taille qui le rend très maniable et facile à transporter. Longueur : 37,98 mm pour 77,05 mm de largeur. En comparaison, le Supersonic Nural mesure 97 mm de longueur pour 78mm de largeur. Le câble, lui, est plus grand par contre : 2800mm. Pratique pour les coiffeurs mais aussi pour la maison.

Quant à son poids, la marque assure qu’il est 20% plus léger que les autres sèches cheveux Dyson soit un poids plume de 325g.

Parlons peu, mais parlons prix

Comme tous les appareils Dyson, le Supersonic r se positionne sur le haut de gamme. Affiché à 549 €, il devient l’un des sèche-cheveux les plus chers du marché, au même prix que l’Airwrap Multi-styler.

Comparatif des prix des sèche-cheveux Dyson :

Dyson Supersonic r : 549 €

: 549 € Dyson Airwrap Multi-styler : 549 €

: 549 € Dyson Supersonic Nural : 499 €

: 499 € Dyson Supersonic classique : 449 €

À noter :

Contrairement à l’ Airwrap , qui offre des embouts pour sécher, lisser, boucler et donner du volume , le Supersonic r se concentre uniquement sur le séchage rapide et professionnel .

, qui offre des embouts pour , le se concentre uniquement sur le . Comparé au Supersonic classique (449 €), le Supersonic r apporte un design plus ergonomique et des améliorations pour les pros, mais son prix est plus élevé.

Verdict : le Supersonic R pourrait-il prendre la place du Airwrap ?

Que nenni ! Mais à raison. Ils ne répondent pas aux mêmes besoins. L’Airwrap est capable de sécher, lisser, boucler et donner du volume, tandis que le Supersonic r est avant tout pensé pour un séchage ultra-rapide et précis.

Oui, ça restera toujours le Dyson Airwrap dans notre cœur.

La vraie question à se poser serait plutôt : le Supersonic r pourrait-il remplacer le Supersonic Nural ou le modèle classique ?

Avec son design plus ergonomique et son moteur puissant, il offre une approche plus professionnelle du séchage, notamment pour les coiffeurs et les personnes recherchant un gain de temps maximal. Mais son prix, 100 € plus cher que le Supersonic classique et 50 € de plus que le Supersonic Nural, en vaut-il la peine ? On demande à voir (bien que jusqu’à maintenant, on a rarement été déçu de la technologie Dyson).

En résumé :

Si vous cherchez un séchage ultra-rapide et ergonomique , partez sur le Supersonic r .

et , partez sur . Pour un séchage intelligent avec capteurs de chaleur (qui prennent soin de votre cuir chevelu), c’est le Supersonic Nural qu’il vous faut.

(qui prennent soin de votre cuir chevelu), c’est qu’il vous faut. Si vous avez envie de tester la technologie Dyson tout en restant « raisonnable » : le Supersonic classique .

. Pour un appareil tout-en-un qui sèche et coiffe : l’Airwrap Multi-styler reste le maître incontesté.

Le Supersonic r a sa place sur le marché… mais il ne viendra pas détrôner l’Airwrap de sitôt ! Et vous, vous pourriez craquer pour ce nouveau sèche-cheveux ? Dites-le nous en commentaire !