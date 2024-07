Dyson veut faire oublier son échec avec un nouveau « vrai » casque audio

En juin 2023, Dyson lançait le Zone, un casque audio muni d’un purificateur d’air… Près d’un an après, la marque sort (enfin) un vrai casque audio qui ne fait « que » audio.

Après avoir bradé son dernier casque, Dyson présente enfin un modèle plus classique : le Dyson OnTrac. « Enfin » car si le Zone a été critiqué pour le manque d’intérêt du purificateur et son aspect esthétique grossier, les caractéristiques audio avaient, elles, réussies à nous séduire.

L’abandon de cette partie nous semble donc être une très bonne nouvelle pour Dyson qui va pouvoir concentrer tous ces efforts et perfectionner la partie la plus importante de son casque : le son.

Dyson : un premier casque seulement audio qui promet

La marque britannique met en avant trois points cruciaux pour son casque audio :

L’autonomie,

La réduction de bruit active,

Une large gamme de son.

Côté autonomie, Dyson présente une batterie qui tiendrait 55 heures, soit la plus grande autonomie du marché (si l’on met de côté le casque Adidas RPT-02 SOL qui atteignait les 80 heures avec une recharge solaire) !

Mais même si la batterie ne tenait pas autant et ne durait qu’une quarantaine d’heures, cela serait déjà une très belle autonomie.

Concernant la réduction de bruit active, le Dyson OnTrac permet de réduire jusqu’à 40 dB des sons provenant de l’extérieur : ce qui devrait vous isoler des bruits nuisibles convenablement, et ce, même dans des environnements bruyants comme le métro.

Enfin, difficile de le prouver sans l’avoir mis sur les oreilles, mais si l’on se fie à la marque, la gamme de fréquence du Dyson OnTrac s’étendrait de 6 à 21 000 Hertz pour offrir un son clair et puissant. Il faut alors rappeler que sur la partie son, le Zone se défendait déjà très bien par rapport à la concurrence, Dyson est donc attendu au tournant.

Bien plus qu’un casque, un accessoire de mode

Dyson a bel et bien appris de ses erreurs et est passé d’un casque disgracieux à un casque qui multiplie les possibilités visuelles.

En effet, le casque sera disponible en quatre coloris et matériaux différents :

Aluminium,

Bleu de Prusse,

Rougé Céramique,

Noir Nickel.

Mais ce n’est pas tout, vous pourrez également le personnaliser avec des coques de couleurs et de finitions variées. Au total, ce sont plus de 2000 combinaisons qu’il sera possible de réaliser (les coques pouvant être différentes sur les deux oreilles).

Que de chemin parcouru depuis le Dyson Zone (à droite) pour arriver au OnTrac (à gauche)

Il est donc intéressant de constater que Dyson a fait des efforts pour améliorer son Dyson Zone et aboutir à un produit plus classique qui (on l’espère) tiendra toutes ses promesses.