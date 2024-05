Le nouvel Air Fryer de Philips peut-il vraiment concurrencer la star des friteuses sans huile ?

Avec l’Air Fryer NA352/00, Philips enrichi sa gamme déjà très garnie de friteuses à air. Son atout ? Pouvoir faire le merveilleux poulet frites du dimanche en une seule et même fournée.

Si on connaît tous (ou presque) la friteuse à air double compartiment de Ninja ou celle de Moulinex, Philips n’avait pas encore sauté sur l’occasion. C’est chose faite ! Puisque la marque néerlandaise débarque avec son Air Fryer NA352/00 avec deux tiroirs. Dont un plus grand pour faciliter la cuisson du poulet du dimanche par exemple ou pour une famille, de plusieurs morceaux de poisson ou de viande.

Une friteuse à air double panier plus innovante sur le marché ?

L’Air Fryer NA352/00 affiche un design moderne et compact malgré sa capacité substantielle. Elle offre un total de 9 litres répartis en deux tiroirs de tailles différentes (6 litres et 3 litres), ce qui permet de cuire de grandes quantités d’aliments, comme un poulet entier (maximum 1,5 kg), ou de gérer des aliments différents simultanément, optimisant ainsi l’espace et l’efficacité énergétique.

Technologie et fonctionnalités

Philips intègre dans cet appareil sa technologie RapidAir pour une cuisson à air chaud, promettant des plats croustillants avec peu ou pas d’huile. Chaque tiroir possède son propre système de chauffe et peut être contrôlé indépendamment, avec des températures allant de 40 à 200 °C. Il est aussi possible de bénéficier de fonctions pratiques comme la synchronisation des tiroirs pour terminer les cuissons simultanément ou la possibilité de copier les réglages d’un tiroir à l’autre.

Interface utilisateur et accessibilité

L’Air Fryer NA352/00 utilise des commandes tactiles plutôt qu’un écran digital, ce qui peut sembler moins intuitif, mais reste très efficace. À savoir que la concu ne propose de toute façon pas mieux pour le moment. Le panneau de commande offre des réglages prédéfinis pour huit types de préparations : frites fraîches, les frites surgelées, le poulet, la viande, les légumes, le poisson, les gâteaux et le réchauffage.

Entretien, accessoires et prix

Un aspect pratique notable est que les paniers peuvent être nettoyés dans un lave-vaisselle, simplifiant l’entretien après utilisation. Philips propose également des accessoires comme une grille pour cuire sur deux niveaux, augmentant encore plus la polyvalence de l’appareil.

Pour ce qui est du prix, elle est disponible pour moins de 200€, tout comme ses concurrents les plus notables.

ACHETEZ l’Air Fryer Philips pour – de 200€

Ninja ou Philips : quel Air Fryer double panier choisir ?

Comparativement, le Ninja Foodi DualZone AF400EU est également une friteuse à double compartiment mais avec une approche légèrement différente. Les deux zones de ce modèle peuvent être utilisées indépendamment ou ensemble, avec la possibilité de cuire des aliments à des températures différentes ou en synchronisant les cuissons.

Cela offre une flexibilité similaire au modèle de Philips mais avec des caractéristiques propres à Ninja, comme la technologie DualZone qui optimise le flux d’air et la température pour une cuisson plus efficace et homogène​.

Team Philips

Les deux modèles partagent des fonctionnalités innovantes pour faciliter la cuisson sans huile tout en permettant de préparer des repas complets avec différentes préparations. Cependant, le Philips NA352/00 se distingue par sa capacité supérieure (9l pour 7,6 chez Ninja) et ses réglages peut-être plus adaptés pour des familles plus grandes ou pour ceux qui préparent des repas plus volumineux. En revanche, le modèle de Ninja pourrait être plus adapté pour ceux qui cherchent une friteuse capable de cuisiner des plats variés avec une grande précision de cuisson due à ses zones vraiment indépendantes et personnalisables.

Team Ninja

Si le prix est légèrement supérieur du côté de Ninja : 230€ pour 199€ chez Philips, le choix entre ces deux modèles dépendra surtout de vos besoins spécifiques en termes de capacité, de flexibilité de cuisson et d’utilisation prévue.

Philips offre un grand volume et une synchronisation pratique pour des repas familiaux

Ninja offre une modularité peut-être plus fine avec des contrôles indépendants très précis.

À savoir aussi que Philips propose une application de recettes très intéressante contrairement à Ninja qui est encore très en dessous de ce côté là. Pour ce qui est de la technologie de cuisson à l’air chaud RapidAir de Philips, elle est rarement décevante !