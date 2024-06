Contrôlez votre Air Fryer à distance grâce à ces deux nouveaux modèles de Xiaomi

Les Air Fryers ont investi le marché et surtout vos cuisines. Mais maintenant qu’elles sont bien installées, il est temps de rivaliser d’innovation pour d’autant plus vous faciliter la vie. Et il se pourrait bien qu’une marque ait trouvé quelque chose…

Xiaomi a déjà quelques friteuses à air à son actif et vient d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux Air Fryers. Mais attention, ils sont un peu spéciaux. Si à première vue, rien ne semblent les différencier des autres, il y a pourtant bien quelque chose. Grâce à votre smartphone, vous aurez la possibilité de les contrôler à distance.

A lire aussi Améliorez facilement vos recettes au Air Fryer : 5 astuces incontournables

Les Air Fryers de Xiaomi : une révolution intelligente

Xiaomi, la marque chinoise bien connue déjà pour ses smartphones et gadgets innovants, arrive avec deux nouveaux modèles révolutionnaires de friteuses à air.

Ces Air Fryers ne se contentent pas de frire vos aliments avec peu ou pas d’huile, elles peuvent maintenant être contrôlées à distance via une application mobile. Imaginez pouvoir surveiller et ajuster la cuisson de vos frites directement depuis votre canapé, sans même avoir à vous lever !

Oui, oui c’est possible.

Des fonctionnalités high-tech pour une cuisine 2.0

Les modèles présentés par Xiaomi, la Xiaomi Smart Air Fryer 5,5L et la Smart Air Fryer 4,5L, sont dotés de fonctionnalités qui vont au-delà de la simple cuisson. Grâce à l’application Mi Home, ces friteuses peuvent être programmées pour commencer à cuire à une heure précise, ce qui est parfait pour synchroniser le repas avec votre emploi du temps.

Vous pouvez également ajuster la température et le temps de cuisson en temps réel, et même recevoir des notifications lorsque votre plat est prêt. Bref, c’est comme avoir un chef personnel directement dans votre cuisine, mais sans les frais de personnel. Pas mal, non ?

Oui, vous pouvez la connecter à votre Google Home, rien que ça…

Une cuisson plus saine et plus efficace

L’un des arguments de vente principaux des Air Fryers est leur capacité à cuire des aliments de manière plus saine en utilisant beaucoup moins d’huile qu’une friteuse traditionnelle. Xiaomi ne fait pas exception à cette règle avec ses nouveaux modèles.

Les friteuses sont équipées de systèmes de circulation à air chaud qui assurent une cuisson uniforme et croustillante de vos aliments préférés. De plus, les appareils sont conçus pour être faciles à nettoyer, avec des paniers de cuisson amovibles et compatibles avec le lave-vaisselle. Adieu les longues séances de nettoyage fastidieux après un bon repas !

L’application Mi Home : le cerveau derrière la friteuse

L’application Mi Home est le véritable cerveau derrière ces nouvelles friteuses. Elle permet non seulement de contrôler les appareils à distance, mais offre aussi une multitude de recettes personnalisées et de conseils de cuisson.

Vous ne savez pas combien de temps cuire vos nuggets de poulet ? L’application est là pour vous guider. Vous voulez essayer une nouvelle recette de beignets sans huile ? L’application vous fournit toutes les étapes nécessaires. Cette intégration parfaite entre appareil et application rend l’expérience utilisateur incroyablement fluide et agréable.

Qu’est-ce ces Air Fryers ont dans le ventre ?

La Xiaomi Smart Air Fryer, avec sa capacité de 5,5 litres, permet de régler la température de cuisson entre 40 °C et 220 °C, tandis que la version de 4,5 litres peut atteindre jusqu’à 200 °C. Ces friteuses ne se limitent pas à frire des aliments avec une quantité minimale de matières grasses, elles permettent également de décongeler, de sécher des fruits et de la viande, et même de préparer des yaourts.

En outre, la version plus petite propose des fonctions de cuisson au four et au gril, bien qu’elle ne soit pas équipée d’une fenêtre pour surveiller le processus de cuisson contrairement à la version de 5,5 litres.

Alors à quand l’arrivée sur le marché ?

Si les deux versions sont actuellement présentées sur le site mondial, pour l’instant aucune information n’a été divulguée quant à la sortie prochaine sur le marché, ni sur le prix.