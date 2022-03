Nothing présente son tout premier smartphone, le phone (1)

Nothing, la nouvelle société de Carl Pei (ancien co-fondateur de OnePlus), vient d’annoncer son arrivée sur le marché des smartphones avec phone (1). Il sera disponible à partir de cet été et tournera sous Android avec une nouvelle interface, Nothing OS.

C’est lors d’une conférence en ligne qui s’est tenue ce mercredi 23 mars, que Carl Pei, dirigeant et co-fondateur de Nothing a annoncé l’arrivée prochaine de son tout premier smartphone : le phone (1). Projet emblématique de la marque, ce nouveau produit fait suite aux ear (1), des écouteurs sans fil à réduction de bruit qui s’étaient rapidement écoulés après leur lancement. Une bonne façon pour le fondateur d’annoncer le plan d’attaque de sa marque et d’officialiser son entrée sur le marché ô combien concurrentiel des smartphones. Alors que très peu d’informations sont disponibles à son sujet, nous nous posons déjà la question : phone (1) arrivera-t-il à se démarquer ?

Une interface Nothing OS intégrée sur Android

Ce n’était une surprise pour personne : Carl Pei, après avoir quitté le navire OnePlus dont il était le co-fondateur, préparait son retour sur le marché des smartphones. Gravitant depuis ses débuts dans la sphère de la téléphonie et aujourd’hui à la tête de l’entreprise high- tech Nothing (dont il est aussi le co-fondateur), il officialise enfin son premier smartphone. Contrairement aux produits Apple, Nothing ambitionne de fonctionner avec un « écosystème ouvert et homogène qui connectera et intégrera sans difficulté les appareils Nothing ainsi que ceux des autres marques ». Raison pour laquelle le fondateur a prévu de faire tourner son smartphone sur une interface propre, nommée Nothing OS.

Carl Pein, co-fondateur de Nothing lors de la présentation de phone (1)

Fort de son expérience sur le développement d’OxygenOS chez OnePlus, Carl Pei annonce vouloir proposer une interface épurée et efficace, avec des éléments faisant la jonction entre monde réel et numérique, mais sans excès d’effets d’animations et d’éléments inutilement perturbateurs. Une expérience utilisateur qui promet d’être rapide, mais surtout fluide. Le fabricant annonce qu’un premier aperçu de son interface sera disponible via son lanceur d’application ; en téléchargement sur certains smartphones à compter du mois d’avril 2022.

Ayant dévoilé un partenariat avec l’américain Qualcomm il y a quelques mois déjà, le phone (1) sera équipé d’un SoC Snapdragon dont le modèle reste pour l’heure, encore inconnu. Quant au design, il est à l’image de l’interface du smartphone, on est sur quelque chose de simple et épuré avec un esprit à la fois moderne et rétro façon raw tech.

Un design tout en transparence

Une levée de fonds de 144 millions de dollars depuis sa création

EQT Ventures, C Ventures, mais aussi GV, Future Shape, Gaorong Capital et Animoca Brands sont parmi les nombreux investisseurs de Nothing, qui depuis sa création a réussi à amasser 144 millions de dollars.

« Après avoir levé 144 millions de dollars, constitué une équipe de plus de 300 personnes et obtenu le soutien de partenaires de confiance tels que Qualcomm Technologies, Inc, nous sommes prêts pour phone (1), un lancement qui va marquer le début du changement sur le marché endormi des smartphones » Carl Pei, co-fondateur de Nothing

Et l’entreprise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisse qu’elle compte déjà faire participer ses fans en organisant un investissement communautaire de 10 millions de dollars. Le but étant de se démarquer et de prouver qu’une nouvelle interface a tout à fait sa place sur le marché poussiéreux des smartphones .