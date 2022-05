Le smartphone de la marque Nothing qui prend plaisir à exposer l’électronique de ses produits devrait sortir en juillet 2022. C’est du moins ce qu’avance un revendeur européen par qui le Nothing Phone (1) passera.

Encore très récente dans l’univers de la tech, la marque Nothing s’était illustrée à la fin de l’été 2021 avec un modèle particulier d’écouteurs Bluetooth true wireless. Si la fiche technique des Nothing Ear (1) affichait des choses plutôt convenues, leur design diffère bien des autres. En gros, prenez des écouteurs sans-fil intra-auriculaires communs et recouvrez l’électronique intégrée dans les tiges d’un plastique transparent. Il ne vous reste plus qu’à baser votre marketing sur cette distinction pour attirer l’attention. Précisons que c’est le cofondateur et ex-directeur de la marque OnePlus Carl Pei qui se trouve derrière la marque et qui a présenté le smartphone Nothing Phone (1).

Le Nothing Phone (1) pour fin juillet ?

En mars dernier, Carl Pei avait annoncé le lancement du tout premier téléphone de sa marque pour l’été 2022. Le média allemand Allround-PC nous apporte une précision. Un revendeur européen qui souhaite rester anonyme les aurait informés d’une sortie le 21 juillet. Nous ignorons s’il s’agit de la date de commercialisation du Nothing Phone (1) ou de celle d’une présentation complète du design et des caractéristiques. Pour le moment, nous savons qu’il embarquera un SoC Qualcomm et que son dos va revêtir un plastique transparent. Lors de l’annonce, Carl Pei avait aussi montré quelques images de la surcouche Android « Nothing OS ». Des fuites issues d’un manuel d’utilisation du smartphone indiquent qu’il sera doté d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence de 90Hz, d’une batterie de 4500 mAh et d’une puce Snapdragon 778G.

Nothing Phone 1 Specs



6.43" FHD+ 90hz Amoled Display HDR10+

Snapdragon 778G

32MP Front | 50+8+2MP Rear Camera

4500mAh Battery

Wireless Charging

8GB RAM

128GB Storage

Android 12

NothingOS#nothingphone1 #Nothing pic.twitter.com/MWgalk9dMZ — Raghvendra Singh jadon (@rsjadon01) May 4, 2022

Allround-PC parle également d’un prix aux alentours des 500€, ce qui semble cohérent avec sa fiche technique potentielle. Concernant le design, nous avons peu de choses à nous mettre sous la dent si ce n’est la présentation cryptique que la marque a faite au mois de mars. Avec un smartphone au dos transparent, son but ne serait pas seulement de montrer son électronique, mais de la mettre en valeur. Ainsi, son agencement a été repensé pour répondre à une exigence esthétique en plus d’un besoin technique. Dans un tweet posté le 24 mai, Carl Pei explique que parmi les plus de 400 composants présents dans un smartphone, Nothing a choisi de mettre en avant la bobine de charge sans-fil.

Un des croquis réalisés par Nothing pour penser le design du Phone (1)

Du jamais vu pour un smartphone ?

C’est ce qu’avance Nothing sur les quelques lignes que son site accorde au Phone (1) pour l’instant. L’idée de la transparence est intéressante. On reconnaît sans problème que l’offre existante en matière de smartphone tend vers des design particulièrement standardisés. Certains s’essayent à des petites excentricités comme le Realme GT 2 et son dos avec une texture proche du papier, mais ce n’est pas non plus époustouflant. Nous sommes curieux de voir à quoi va ressembler ce Phone (1). Néanmoins, nous nous demandons si cela va vraiment s’avérer marquant. Peut-être est de l’aigreur, mais nous craignons qu’une fois le premier « oh c’est joli » passé, la magie s’arrête assez vite.