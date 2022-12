La plupart des téléphones du marché sont aujourd’hui classés IP67 et IP68. IP67 signifie que le téléphone est étanche à la poussière et peut résister à une immersion temporaire de 30 minutes à une profondeur de 1 mètre. Un téléphone IP68 est considéré comme étanche à l’eau et à la poussière. Il peut supporter une immersion supérieure à 1 mètre de profondeur, selon les spécificités de durée et de profondeur indiquées par le fabricant.