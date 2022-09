Contourner les restrictions géographiques des différentes plateformes de streaming a pendant longtemps été l’argument phare des VPN (ou réseaux privés virtuels) pour justifier leur nécessité. Désormais, ces mêmes plateformes ont décidé de faire respecter les différentes juridictions qui les contraignent en faisant la chasse aux VPN, au détriment des utilisateurs eux-mêmes.

Néanmoins, NordVPN est l’un des rares à résister aux assauts de Netflix et parvient encore aujourd’hui à proposer de nombreux catalogues étrangers au moyen de quelques astuces que nous allons vous dévoiler aujourd’hui.

L’origine des restrictions géographiques de Netflix

D’abord, un peu d’histoire. Si du point de vue des spectateurs, il est parfois difficile de comprendre de telles variations de catalogues entre différents pays, l’explication tient aux différences de cadre juridique pour les droits de diffusions des films, séries et autres documentaires.

La France, un cas unique de chronologie de médias

Le fonctionnement des droits de diffusion en France n’a quasiment pas d’équivalent dans le monde. Très hiérarchisée, la chronologie des médias a pour objectif de favoriser les cinémas en autorisant une sortie sur les autres supports très retardée. Jusqu’à très récemment, les plateformes de streaming étaient les plus mal loties puisqu’elles n’avaient l’autorisation de diffuser un film que 36 mois après sa sortie au cinéma contre 8 mois par exemple pour les chaines payantes comme Canal +.

Aujourd’hui, cette chronologie particulière vient d’être mise à jour pour permettre à Netflix de diffuser un film seulement 15 mois après sa sortie contre 6 mois pour Canal+.

Par le biais de la chronologie des médias, la France cherche à soutenir les salles de cinéma

À lire aussi : Le comparatif des 15 meilleurs VPN du moment

Le Royaume-Uni et la Hongrie, des cadres juridiques beaucoup moins contraignants

Dans d’autres pays, les droits de diffusions des films et séries sont l’objet d’un cadre juridique beaucoup plus souple. Par exemple au Royaume-Uni, les films sont parfois disponibles sur les plateformes de streaming seulement 7 mois après leur sortie au cinéma. Cela représente une différence notable avec la France et explique en partie les différences de catalogue entre pays.

Des droits de diffusion négociés par région du monde

Outre cette chronologie, le reste des différences de contenu s’explique également par le fait que les droits de diffusion d’un film ou d’une série sont négociés par région ou par pays. Ainsi, les différentes plateformes bataillent continuellement pour obtenir les droits de diffusions de nombreux contenus, en particulier quand ceux-ci font l’objet d’une clause d’exclusivité qui les restreint à une seule plateforme.

Le VPN, l’unique solution pour contourner ces restrictions

Mise à part voyager dans le pays en question, le VPN est la seule alternative vous permettant d’accéder au catalogue d’un pays étranger.

Le VPN est avant tout un outil permettant de sécuriser vos données. Il a été mis au point afin de crypter les données d’un utilisateur entre l’appareil que ce dernier utilise et le serveur qu’il consulte (site internet, jeu vidéo, réseau social, etc). En faisant transiter ces données par un serveur intermédiaire, le VPN permet de rendre invisible l’adresse IP de l’utilisateur et de masquer sa localisation.

C’est par ce biais que fonctionne le contournement des restrictions géographiques. Pour en savoir plus, retrouvez tous les intérêts d’un VPN.

Modifier sa localisation depuis son VPN pour accéder à tous les catalogues Netflix

Chaque VPN met à la disposition de ses utilisateurs un certain nombre de serveurs répartis dans de nombreux pays. La connexion à l’un de ces serveurs permet de simuler sa localisation géographique et donc de faire croire à la plateforme de streaming que l’utilisateur se trouve dans tel ou tel pays. Ce dernier peut alors accéder au catalogue du pays en question.

Netflix fait la chasse aux VPN Netflix cherche sans cesse à percer les failles de ce système pour repérer les utilisateurs de VPN et leur bloquer l’accès à la plateforme. Malgré cela, NordVPN fait partie des rares réseaux privés virtuels à sans cesse se renouveler afin de maintenir ce fonctionnement. Pour en savoir plus, retrouvez notre test de NordVPN.

Si vous souhaitez regarder Netflix avec NordVPN depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, rien de plus simple. Lancez l’application NordVPN et choisissez le serveur de votre choix puis ouvrez l’application ou le site Netflix pour accéder au catalogue étranger !

Regarder Netflix sur une Smart TV, une Apple TV ou une console de salon demande un peu plus de manipulations car il est impossible d’installer directement NordVPN sur ces appareils. Il est donc nécessaire de les connecter à un réseau internet lui-même protégé par le VPN en question. Pour cela, il existe 3 solutions principales.

1. Installer NordVPN sur votre routeur

En accédant à l’interface de votre routeur depuis votre navigateur internet, il vous sera possible d’y installer NordVPN et ainsi de faire bénéficier des avantages du VPN à tous les appareils connectés à votre réseau Wifi ou LAN.

De nombreux tutoriels existent sur le site de NordVPN détaillant la procédure d’installation du VPN en fonction de la référence de votre routeur. Vérifiez quand même la compatibilité de votre matériel avec NordVPN avant de vous lancer dans cette démarche.

Sur le même sujet : Comment choisir le meilleur VPN ?

2. Connecter votre appareil à internet par l’intermédiaire de votre ordinateur

Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un informaticien ou que votre routeur n’est pas compatible avec NordVPN, il existe une solution plus simple qui consiste à connecter votre SmartTV ou votre PS5 par exemple au réseau de votre ordinateur.

Sur votre ordinateur (PC ou Mac), lancez NordVPN et choisissez le serveur qui vous intéresse

Créez un partage de connexion internet depuis votre ordinateur (la procédure peut varier selon le système d’exploitation)

Dans les paramètres du partage de connexion, assurez-vous que la protection du VPN lui est appliquée

Sur votre TV, votre Apple TV ou votre console, connectez vous au réseau nouvellement créé

Lancez Netflix, et profitez du nouveau contenu !

Alternative : Le Smart DNS, une solution plus simple mais moins complète

Pour ceux qui souhaitent une solution plus simple à mettre en place, il est possible d’utiliser le Smart DNS sur certains appareils comme les PS5. Cette solution a l’avantage de vous débloquer le catalogue Netflix mais ne protège pas vos appareils.

Pour le mettre en place, rendez-vous dans les Paramètres Réseaux Avancés de votre appareil et choisissez la configuration manuelle de votre DNS. Inscrivez alors l’adresse DNS disponible sur votre application NordVPN. Une fois l’opération réalisée, redémarrez votre appareil et faites un test en ouvrant Netflix.

PROFITEZ DEUX MOIS GRATUITS NordVPN Voir l’offre

Que faire si Netflix ne marche toujours pas avec NordVPN ?

Malgré la qualité de service de NordVPN, il arrive qu’un message d’erreur s’affiche, indiquant que Netflix a bloqué votre connexion pour cause d’utilisation de VPN. Dans ce cas, pas de panique. Voici trois astuces à appliquer qui vous permettront de contourner ce problème et de reprendre le visionnage de votre film.

1. Essayer de changer de serveur

Netflix arrive parfois à bloquer votre connexion en identifiant une adresse IP suspecte qui correspond au serveur du VPN que vous utilisez. Pour contrer ce problème, NordVPN a développé un immense réseau de serveurs répartis un peu partout dans le monde.

La solution consiste donc à vous connecter sur un serveur différent et à redémarrer Netflix. Si cela ne marche pas du premier coup, vous pourriez avoir à renouveler l’opération plusieurs fois pour trouver le meilleur serveur et alors pouvoir de nouveau regarder du contenu.

Pour augmenter vos chances de succès, choisissez de préférence les serveurs possédant les plus grands numéros, car il s’agit des derniers serveurs mis en service. Il y a donc moins de chance qu’ils soient bloqués.

2. Changer le serveur DNS de votre appareil

Une autre solution augmentant vos chances d’accéder au contenu étranger de Netflix consiste à modifier le DNS sur votre appareil. Pour cela :

Fermer l’application Netflix (et supprimer le cache si vous êtes sur PC ou Mac)

Redémarrer l’application NordVPN

Dans les Paramètres Réseaux de votre appareil, remplacer l’adresse DNS indiquée par celle des serveurs NordVPN à savoir DNS 1 : 103.86.96.100 et DNS 2 : 103.86.99.100 .

et DNS 2 : . Se déconnecter puis se reconnecter au réseau

Lancer à nouveau Netflix

L’accès aux paramètres réseaux pour modifier l’adresse DNS peut varier d’un appareil à l’autre. En cas de doute, vous pouvez retrouver des tutoriels spécifiques aux différents appareils sur le site de NordVPN.

En dernier recours, l’assistance technique de NordVPN est accessible 24h/24 et 7j/7 par mail ou par chat sur le site de NordVPN. Si on regrette que cette assistance ne soit pas disponible depuis l’application mobile notamment, les échanges se font en français ce qui est un réel avantage et témoigne de la volonté de NordVPN d’accompagner ses clients de la meilleure façon possible.

L’assistance technique sera capable de vous donner des indications précises et pertinentes en fonction de votre situation particulière.

À lire aussi : Pourquoi utiliser un VPN aujourd’hui ?