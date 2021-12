Non, les étudiants n’ont pas besoin d’un Mac

Il nous a suffi de quelques semaines passées sur les bancs de la fac ou d’une école supérieure pour faire un triste constat. Une majorité d’étudiants possèdent un Mac… Jusqu’ici rien de grave, mais certains considèrent cet appareil comme une nécessité. Dans notre immense bonté, on vous explique pourquoi ce n’est pas le cas.

À l’heure du numérique, le bon vieux combo feuilles/stylos se fait de plus en plus rare dans les amphithéâtres. Cela fait des années que les ordinateurs portables se montrent plus efficaces et polyvalents. À présent, il fait partie du paquetage basique de l’étudiant. Enfin, surtout un certain type de machine, à savoir le MacBook de l’Apple aka la firme qui domine le marché des smartphones avec Samsung. Celui-ci s’est imposé comme l’appareil fiable dont on a besoin pour ses cours. Qu’importe l’usage et le budget, il s’agit de l’appareil essentiel, le Messie ! Cessons un peu les sarcasmes, tâchons d’abord de savoir si cet opinion est réellement répandue. Lancer une diatribe pourquoi pas, mais pas contre une chose invisible s’il vous plaît.

Une étude sur l’utilisation du Mac chez les étudiants

En 2019, la firme américaine Jamf a réalisé une enquête sur 2244 étudiants répartis dans cinq pays différents à propos de leurs choix en termes d’équipement informatique. La conclusion s’avère intéressante : 71% des interrogés utilisent ou préfèreraient utiliser un Mac plutôt qu’un PC. Plus précisément, 40% utilisent un mac et 31% ont un PC, mais aimeraient passer sur la pomme. En outre, 43% des utilisateurs de PC estiment qu’un Mac apporte une meilleure valeur sur le long terme et ce nombre passe à 80% pour les utilisateurs de Mac. Et lorsqu’on demande à ces derniers les raisons de ce choix, un panel d’arguments leur vient en tête. À l’inverse, ceux qui possèdent un PC mettent presque uniquement le prix en avant. On peut bien évidemment questionner la représentativité de l’étude ou supposer que l’activité de Jamf influence considérablement son résultat. Cela dit, les conclusions reflètent ce que l’on entend à l’université ou en école du supérieur.

Jamf est une entreprise qui fournit des solutions de gestions pour les appareils Apple.

Infographie de l’étude menée par Jamf

Qu’est-ce que ça a de plus un Mac ?

Passons en revue les arguments que l’on peut souvent entendre. Le voisin d’amphithéâtre que nous allons injustement nommer Timothé aime bien les réciter quand on lui pose la question. Le Mac est un outil de travail garant d’une productivité accrue, un appareil innovant au design léché. Avec lui, aucun encombrement du fait de son poids ou de son épaisseur et aucun bruit parasite. De plus, il se montre performant et fiable pendant des années. Sa batterie dure longtemps, il s’intègre parfaitement dans l’environnement Apple et possède un système d’exploitation simple et pratique. De l’autre côté, le PC est en retard, a tendance à planter. Son design et sa qualité de construction laissent à désirer tout comme la colorimétrie de son écran. En outre, il s’épuise en quelques années, obligeant son possesseur à repasser à la caisse. Pour résumer, le Mac représente un investissement sur le long terme et le PC porte en lui les dix plaies d’Égypte.

Les PC peuvent être performants, si si on vous assure

Tout d’abord, l’étiquette « pas chère » existe bel et bien. Pour un prix équivalent à celui d’un Mac, on peut aisément trouver un PC avec plus de RAM, plus de stockage ainsi que pourvu d’une plus haute définition d’écran. Citons par exemple la gamme XPS 13 de Dell. En outre, si l’argument de l’imposant PC face au Mac fin et léger marchait il y a dix ans, les temps ont changé. Aujourd’hui, divers constructeurs proposent leurs ultrabook affichant un petit kilo sur la balance et une autonomie de 10 heures en usage, des avantages jusque là dominés par Apple. Quant aux écrans, le bilan varie entre positif et négatif en fonction de la marque et du modèle. Accordons à Apple la constance de ses écrans Retina. Enfin, croyez-le ou non, mais l’aluminium n’est pas réservé qu’aux Mac. Le temps du gros bloc en plastique sous Windows est révolu et bon nombre de PC ne méritent plus d’être catégorisés comme peu fiables. L’opposition avec les Mac existe toujours, mais certainement pas sur ces aspects.

Pour Windows, critiquez plutôt la quantité désagréable de bloatware sur beaucoup de machines ou les mises à jour problématiques si vous voulez être pertinent.

Débourser autant pour ses cours ?

Si nous reconnaissons sans soucis des qualités au MacBook Air et Pro, le tarif de ces derniers nous pose problème. Rappelons que celui de départ dépasse les 1100 €. Avec cette somme, encore heureux qu’il se montre performant et qu’il tienne sur la durée. Il s’agit même d’une exigence dans ce cas. Surtout qu’il faut compter des suppléments salés pour disposer de plus de 256 Go de stockage ou de 16 Go de RAM au lieu de 8. Dans le cas d’un étudiant qui souhaite copier son cours, naviguer sur internet et utiliser quelques logiciels, est-ce vraiment nécessaire de dépenser autant ? Négatif. Les besoins réels en termes de performances n’entrent pas en adéquation avec cette somme. En restant gentil, un PC deux fois moins cher effectue ces tâches sans problème. Ainsi, pourquoi considérer comme une nécessité le fait de débourser plus de 1000€ dans une machine que l’on ne va pas rentabiliser complètement par son utilisation ? Pour certains qui ne peuvent se passer de Photoshop ou de toute autre application gourmande, cela se justifie tout à fait, mais pour le reste ?

La polyvalence ?

Efficace pour tout ou presque, les derniers Mac pêchent toujours pour les jeux vidéo. Non pas à cause de leurs performances, mais des problèmes de compatibilité. La puce M1 en a d’ailleurs ajouté des nouveaux. Certes, ce n’est pas leur terrain de base, mais encore une fois, lorsqu’on dépense 1000, 1500 voir 2000 €, nous trouvons cela embêtant. Rappelons que pour avoir un écran dépassant les 13 pouces, il faut passer au MacBook Pro et à 2249 € comme prix de départ. À ce tarif, un ordinateur sous Windows intègre une carte graphique puissante.

La puissance de l’image de marque Apple

Voilà une illustration de la force que peut avoir le marketing. Rompue à cet exercice, la firme de Cupertino a su façonner une image singulière pour ses machines. Le MacBook, c’est l’image de l’ordinateur portable dédié à la créativité par excellence, celui pour les designers, les entrepreneurs ou les artistes. Pour se sentir comme un étudiant sérieux, reprendre cette esthétique liée à ces gens productifs constitue une bonne solution. Saupoudrez le tout d’un aspect luxueux et innovant… ça y est ! Il devient acceptable de lâcher une brique pour noter ses cours et regarder Netflix. Pourtant, on vous assure qu’un ordinateur à 400€ fait le job dans ce cas.

Du côté des PC, le marketing reste efficace, mais s’avère complètement morcelé. Comment bâtir quelque chose d’aussi solide qu’Apple lorsqu’il y a profusion de marques, de designs et de constructions différentes ? Quand bien même des modèles se montrent meilleurs que des Mac pour un prix similaire, ils ne bénéficient pas de la même aura à cause de cela. Notons qu’en plus, trouver le PC adéquat demande un effort de recherche qui n’existe pas du côté d’Apple. Difficile de donner un cap quand la flotte s’apparente à une armada dispersée.

Attention, tout n’est pas que marketing. Nous ne nions pas les performances remarquables de la puce M1 dans les derniers MacBook ou bien la qualité de leurs écrans par exemple. Ce qui est agaçant c’est à quel point une dépense dépassant 1000 € est devenue banale pour acquérir un ordinateur qui va remplir des fonctions basiques. Vous achetez Apple parce que c’est Apple et que vous êtes sensibles à son image de marque ? Aucun problème, mais pensez quand même à ce statut de « besoin » et à sa légitimité. Parfois, préserver la santé de son compte en banque s’avère agréable.