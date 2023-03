Le Nokia G22 en chiffres

Annoncé au prix de 179€, le Nokia G22 dispose d’une fiche technique relativement sommaire. On retrouve en effet un écran HD de 6,5″, 3 à 4 Go de RAM, 64 Go à 128 Go de mémoire et 3 capteurs photos : un module principal de 50 Mpx, un module macro de 2 Mpx et un module frontal de 8 Mpx.

Côté batterie, celle-ci fera environ 5000 mAh.