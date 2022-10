Nocode Summit : Paris devient la capitale du Nocode pendant deux jours

Airtable : complet, mais jamais complexe. C’est ce qui à mon sens définit le mieux ce logiciel. Cette espèce de tableur Excel survitaminé et connecté tant à ringardiser les suites de logiciels comptables que nous connaissons bien. Airtable permet de se connecter à toutes nos apps professionnelles ou personnelles pour récolter de la data et la classer sous toutes formes. Il est par exemple possible d’utiliser Airtable comme “mémoire” de sa marketplace ou de son app. Comme il est possible d’utiliser Airtable comme aspirateur à data en le connectant à une autre app ou site internet pour la traiter, à notre tour comme on le désire. Il est même possible de créer des formulaires permettant de récolter facilement de la data auprès de ses utilisateurs ou des équipes métiers.