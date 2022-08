Test NIU KQi3 Pro : le SUV de la trottinette électrique

Surtout connue pour ses scooters électriques, la marque chinoise NIU s’est aussi essayée à la trottinette électrique. Tout en haut de sa gamme, on trouve la NIU KQi3 Pro, une citadine robuste avec des fonctions connectées. Les trottinettes Xiaomi ont-elles du souci à se faire ?

Pour réaliser des petits trajets en ville, la plupart des fabricants se disent qu’il faut une trottinette électrique légère avec une autonomie et une puissance toutes deux raisonnables. Visiblement, la marque chinoise NIU n’est pas comme la plupart des fabricants. Si ses trottinettes restent tout à fait abordables, aucune ne tombe en dessous des 18kg. La faute à l’intégration de batteries de 48 Volts sous le deck de ces trottinettes au lieu des modèles 36 volts très courants chez les citadines. NIU sacrifie donc le poids au profit du dynamisme. Que pensez de cette vision pas très légère des choses ?

On aime… Deck large

Construction impeccable

Bonne accélération

Système de pliage bien pensé

Verrouillage à distance On aime moins… Vraiment lourde pour une citadine

Obligation de créer un compte sur l’app

Pas toujours facile de doser l’accélération

Bouton d’alimentation cheap

Écran peu lumineux

Fiche technique de la trottinette électrique Niu KQi3 Pro

Dimensions : 117 x 54 x 120 cm

117 x 54 x 120 cm Dimensions dépliée : 117 x 54 x 52 cm

117 x 54 x 52 cm Poids : 20,3 kg

20,3 kg Charge max : 100 kg

100 kg Puissance moteur : 350W

350W Position moteur : roue arrière

roue arrière Vitesse max : 25 km/h Freinage : freins à disque et frein électronique à l’arrière

freins à disque et frein électronique à l’arrière Pneus : 9,5 pouces

9,5 pouces Capacité de batterie : 10,1 Ah

10,1 Ah Temps de charge : 6 heures

6 heures Autonomie : Jusqu’à 50 km

Jusqu’à 50 km Prix : 699€

Unboxing de la NIU KQi3 Pro

Dans le carton rien de bien folichon, une clé Allen, cinq vis, une rallonge pour une pompe à air et le chargeur secteur de la trottinette. C’est autre chose qui attire notre attention à l’ouverture. La KQi3 Pro arrive bien emballée avec des protections en plastique un peu partout : autour des roues, sur le deck, sur les poignées. On se dit que les fabricants sont soigneux. Nous allons le répéter souvent durant ce test, cette trottinette pèse 20kg et on les sent pour la première fois en la sortant du carton.

Design de la trottinette électrique NIU KQi3 Pro

Ce n’est ni un poids plume ni un petit gabarit pour une trottinette citadine. On remarque au premier coup d’œil la largeur inhabituelle de son deck. Aucun doute là-dessus, on peut y mettre ses deux pieds côte à côte. Contrairement à une Xiaomi Mi 3 Electric Scooter, le deck de la KQi3 n’est pas plat sur toute sa longueur. En effet, ils se courbent vers le haut à l’avant et à l’arrière. L’utilisateur peut non seulement coller ses pieds, mais aussi prendre appui sur ces parties inclinées s’il le souhaite. Sur le deck on peut d’ailleurs lire l’inscription « A Niu Way Forward ». Visiblement certains ont fait l’école du rire.

Assez parlé du deck, attardons nous sur le reste. On ne peut que reconnaître la qualité des finitions sur cette trottinette électrique. Pour chipoter, on peut trouver dommage que le câble pour le frein avant ressorte en bas de la potence alors qu’il est caché à l’intérieur pour la KQi2. On dénombre sept catadioptres sur la KQi3 Pro en plus des feux. Le guidon ne change pas beaucoup des autres trottinettes électriques. On y retrouve un écran central avec un bouton multifonction, une commande d’accélération à droite, une sonnette à gauche et deux poignées de frein. Seule différence, Niu y a installé une visière comme sur ses autres véhicules. Autre élément signature de la marque, le feu avant adopte une forme ronde avec un halo lumineux qui l’épouse et un phare au milieu.

La NIU KQi3 Pro est certifiée IP54 ce qui signifie qu’elle ne craint pas la poussière et les éclaboussures.

Les fonctionnalités de la NIU KQi3 Pro

L’un des arguments de vente de cette trottinette, c’est son aspect connecté via l’application NIU. Avant d’en profiter, l’utilisateur doit obligatoirement se créer un compte. Sans cela, impossible d’associer la KQi3 à un smartphone. Il faut ensuite allumer la trottinette pour qu’elle se connecte en Bluetooth à l’application. Notez que la première fois, elle a besoin d’être branchée sur secteur pour réveiller la batterie. Une fois le lien établi, l’application lance un petit tutoriel optionnel qui demande entre autres successivement d’appuyer sur les freins et l’accélérateur. On remarque alors qu’elle détecte ces actions, sans doute grâce à des capteurs situés on ne sait où. Mais à quoi ça sert de faire tout ça ?

Voir la quantité de kilomètres que la trottinette peut parcourir avec son niveau de charge actuel

Verrouiller la trottinette . Si quelqu’un essai de la déplacer, une alarme se déclenche et le frein électronique bloque la roue arrière

. Si quelqu’un essai de la déplacer, une alarme se déclenche et le frein électronique bloque la roue arrière Afficher un tableau de bord qui indique notamment l’angle d’inclinaison de la route et la vitesse moyenne

et la Voir le nombre de cycles de recharge que la batterie a connu, pratique pour connaître son usure

que la batterie a connu, pratique pour connaître son usure Définir une limite de vitesse et choisir la force du freinage électronique

et choisir la force du freinage électronique Afficher un compte rendu de ses trajets : temps écoulé, heures de départ et d’arrivée, distance parcourue, vitesse moyenne et pourcentage de batterie perdu

Avant d’essayer la trottinette, mettez à jour son firmware depuis l’application pour garantir son bon fonctionnement.

L’alarme en mode verrouillage ne sonne pas exceptionnellement fort. On ne cracherait pas sur quelques décibels supplémentaires.

Et sans l’application ?

Pour les autres fonctionnalités, il faut passer par le bouton d’alimentation de la NIU KQi3. Une pression vous fait passer du mode normal au mode E-Save qui limite la vitesse à 15km/h. Deux pressions successives mettent le feu avant en plein phare comme sur une voiture. En faire trois change l’unité de mesure pour la vitesse et cinq active le mode piéton qui limite la trottinette à 5km/h. Pour en revenir au feu à l’avant, celui-ci s’allume forcément avec la trottinette. C’est pas Versailles ici ! Le mode plein phare éclaire très efficacement votre champs de vision, pas de souci à se faire pour les escapades de nuit.

Prise en main de la trottinette électrique NIU KQi3

Tout d’abord, sachez que vous avez besoin de l’application à la première utilisation pour que la trottinette puisse atteindre 25km/h. Honnêtement, nous voyons cela comme du chantage pour récupérer les données des utilisateurs. D’ailleurs, elle exige que vous fassiez 200m avec une limite à 15km/h avant de la lever. C’est une initiative intéressante pour les débutants, mais très agaçante pour les habitués. À l’allumage, on constate que le bouton n’a pas le même standing que le reste de la trottinette. On se demande à chaque fois si on appuie bien dessus et on craint de l’abîmer avec le temps. L’écran affiche la vitesse actuelle ainsi que le niveau de batterie restant. D’ailleurs, il devient difficile de les distinguer en plein soleil.

Comme on s’y attendait, la taille du deck autorise plusieurs positions de conduite. Non seulement c’est confortable, mais en plus on se sent en sécurité dessus. En outre, les poignées du guidon sont agréables tout comme l’accélérateur. Celui-ci semble plus robuste que ceux que l’on trouve chez Xiaomi par exemple. On vous a déjà dit qu’elle pèse 20kg ? Parce que ce n’est pas toujours facile de lui faire passer un trottoir sans la plier d’abord. Son poids ne facilite pas non plus le démarrage, elle exige une bonne impulsion avec le pieds pour cela. Cette masse a néanmoins l’avantage d’accroître l’impression de sécurité une fois sur la route.

Le système de pliage

Nous en avons trouvé un presque aussi pratique que celui de la Unagi Model One E500. Il suffit de lever le loquet sur le verrou puis de l’abaisser pour que la potence s’incline. Après quoi, l’accroche en dessous de l’écran se clipse sur un crochet au-dessus de la roue arrière. Pas besoin de défaire une lanière en cuir ou de faire glisser tant bien que mal l’accroche comme sur une Xiaomi M365. Pour remettre la colonne droite, c’est tout aussi simple. Toujours au-dessus de la roue arrière, on trouve un bouton qui permet la détacher sans effort. C’en est presque triste de voir un système aussi pratique sur une trottinette lourde comme ça.

Les performances de la NIU KQi3

Son moteur déjà efficace de 350W profite de l’afflux d’énergie généreux qu’apporte la batterie de 48 Volts. Grâce à cela, la NIU KQi3 possède une accélération pêchue qui lui permet de repartir au quart de tour après un stop. Dans une montée, elle ne rencontre pas de difficultés particulières pour atteindre sa vitesse de pointe. Attention, cette affirmation peut devenir fausse si ses pneus ne sont pas assez gonflés.

Ce dynamisme est appréciable jusqu’au moment où le trafic se densifie et qu’une conduite souple s’impose. Là vous réalisez que sur toute la course de l’accélérateur, le premier tiers ne fait pas réagir le moteur. Et dès que vous le poussez assez loin, la trottinette grimpe très vite à 20km/h. Autrement dit, il est difficile de doser son accélération.

Ça secoue pas trop ?

Malgré ses 20kg, la KQi3 Pro n’embarque pas de suspensions. Ainsi, on ne peut compter que sur ses pneus de 9,5 pouces pour absorber les chocs. C’est suffisant pour que les petites irrégularités de la route et les rues pavées deviennent supportables. N’espérez pas non plus passer sur un nid de poule en douceur.

Et si ça va trop vite ?

Pour ralentir, les freins à disque se montrent efficaces mais ils manquent un peu de douceur pour la ville. C’est là que le frein électronique sert à quelque chose. Ce dernier se déclenche lorsque vous lâchez l’accélérateur. L’application permet d’ailleurs de définir son intensité sur trois niveaux. Avec le plus faible, il offre un freinage forcément plus lent mais quand même efficace et moins sujet aux à-coup. Le problème de cette fonction c’est qu’elle gêne le dosage de la vitesse.

Mise en situation, vous êtes à 25km/h et vous entrez dans une rue avec des piétons partout. La prudence vous somme de lâcher l’accélérateur sans freiner pour ralentir tranquillement jusqu’à 15 km/h puis de remettre un coup de gaz au bon moment. Le freinage électronique va contrarier vos plans. Heureusement, vous pouvez toujours le désactiver dans l’application.

Sachez que le frein électronique recharge légèrement la batterie grâce à l’énergie cinétique. Rien d’exceptionnel, on retrouve ce freinage régénératif sur bons nombres de trottinettes et de vélos électriques.

Avec 20kg sur la balance, nous avons quelques doutes sur les 50 km d’autonomie promis par NIU. Les 10 Ah de la batterie ne nous semblent pas suffisants. En utilisant le mode le plus puissant, pariez plutôt sur une trentaine de kilomètres avant de tomber en panne. C’est bien assez pour la ville. Qui fait régulièrement des allers retour de 50km ? Avec le mode Eco-Save ou bien avec une conduite très douce (et ennuyeuse), les 50km deviennent concevables pour les rares aventuriers qui en ont besoin.

Faut-il acheter la NIU KQi3 ?

Cette trottinette électrique adopte donc un parti pris différent des autres modèles citadins. Celui d’intégrer une grosse batterie de 48 Volts qui la rend plus nerveuse que ses concurrentes et de choisir un châssis imposant pour favoriser le confort. Le revers de la médaille se trouve sur la balance comme nous n’avons cessé de le répéter. Cette tare devient très problématique si votre appartement est au sixième étage sans ascenseur par exemple. Ne la choisissez pas si vous placez la transportabilité sur le podium de vos critères. Une Xiaomi Mi 3 ou une E-Twow GT SE seront des meilleures de ce point de vue. Notez que la dernière possède aussi une batterie de 48 Volts, mais ne pèse que 13kg. Oui c’est possible !

