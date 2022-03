Nissan ARIYA : le nouveau crossover 100 % électrique arrive en France

Trois ans après la présentation de son concept Nissan ARIYA, le constructeur japonais ouvre enfin le carnet des commandes. Le modèle est disponible à partir de 46 400 € (hors bonus écologique) et se décline en trois versions.

Dévoilé à l’occasion du salon de Tokyo en 2019, le crossover électrique de Nissan (qui était très attendu) est enfin disponible en commande. La crise des semi-conducteurs ayant retardé la date de sortie du SUV, celui-ci devrait apparaître dans les concessions françaises au second semestre. L’occasion pour le constructeur automobile japonais de nous en dire un peu plus sur cette nouvelle série et de nous détailler ses fiches techniques.

Nissan ARIYA : un design épuré et audacieux

Côté design, Nissan adopte une toute nouvelle philosophie axée sur une approche minimaliste japonaise. Le constructeur met l’accent sur un design et une technologie de pointe parfaitement fonctionnels. Les plateformes 100% électriques ont conduit le fabricant à adapter le design à cette nouvelle architecture unique. Ces éléments clés font partie de cette nouvelle approche du “Futurisme Japonais Intemporel” mis en avant par la marque.

Nissan ARIYA un design épuré mais audacieux

Pour l’Ariya Concept, la posture légèrement surélevée du véhicule et son design expriment le mouvement. Les arches de pavillon ont été surlignées de cuivre satiné mettant en contraste un habitacle aéré pour créer quelque chose de radicalement différent des SUV traditionnels. Le cuivre qui par ailleurs, a été un élément important de la culture traditionnelle japonaise. Esthétiquement parlant, même si une calandre classique n’est plus nécessaire pour le refroidissement, le bouclier (ici discret et robuste) reste essentiel pour protéger la technologie cachée à l’intérieur, y compris le radar, les caméras et autres capteurs. Cette nouvelle calandre intègre le logo Nissan illuminé au centre et la partie inférieure est bordée d’un éclairage subtil.

L’ habitacle minimaliste est mis en valeur par une carrosserie cuivrée

Le tableau de bord reste minimaliste. Il n’est pas encombré d’une multitude de boutons et des commandes tactiles s’illuminent dès que le véhicule est en marche. Les seules commandes physiques sont le bouton de démarrage (il sert à activer l’ordinateur de bord) et les commandes de ventilation. L’ordinateur de bord et l’instrumentation numérique semblent ne faire qu’un et se composent de deux écrans de 12,3 pouces. Le premier est dédié à l’instrumentation alors que le second donne accès au système d’info-divertissement.

« Nous devions revoir notre façon de concevoir les véhicules, car la façon dont ils sont alimentés et utilisés a changé. Les véhicules électriques sont silencieux, mais aussi puissants, c’est pourquoi nous voulions refléter dans nos véhicules ce nouveau langage de conception propre et minimal, tout en restant dans l’univers de l’émotion, de la puissance et de l’attractivité. Sans oublier l’élégance. Il n’est pas facile de représenter un mouvement automobile entièrement nouveau avec quelque chose de visuellement simple. » Satoru Tai, design director chez Nissan

Nissan propose trois version de son SUV

Ce sont trois versions de son SUV électrique qui sont proposées par Nissan à savoir la Advance, la Evolve et la e-4force Evolve. Chacune correspond à un niveau de puissance : 218, 242 et 306 chevaux, pour des couples respectifs de 300 Nm pour les deux premières et 600 Nm pour la dernière. Le 0 à 100 km/h est alors réalisé en 7,5, 7,6 et 5,7 secondes, tandis que la vitesse maximale est bridée à 160 et 200 km/h.

Trois versions sont disponibles

Deux tailles de batteries sont disponibles. La version d’entrée de gamme (Nissan Advance) est équipée d’un système de 63 kWh, tandis que les deux autres variantes (Evolve et e-4orce Evolve) embarquent quant à elles des batteries de 87 kWh . Le crossover électrique peut alors parcourir entre 403 et 520 kilomètres en une seule charge selon la version choisie, tandis que la capacité maximale est affichée à 130 kW sur des bornes rapides. Le modèle d’entrée de gamme est disponible à 46 400 euros tandis que les deux autres versions partagent les mêmes options et sont respectivement disponibles à 57 400 et 60 400 euros.