Nintendo Switch : les serveurs n’encaisseront pas Noël, préparez-vous

Vous savez déjà que vous aurez une Nintendo Switch en cadeau de Noël ? Préparez-vous : Nintendo nous prévient que ses serveurs ne vont sûrement pas encaisser la charge des connexions sur les fêtes.

A quelques jours des fêtes, et particulièrement de Noël, certains d’entre nous rêvent déjà à utiliser les cadeaux tech qu’ils sont déjà sûrs d’avoir sous le sapin. Parmi ces derniers, il y a fort à parier que la dernière console de Nintendo, la Switch, soit parmi les plus populaires. C’est normal : depuis le début de son existence, la firme japonaise est habituée à être le jouet tendance des plus petits comme des adolescents. Mais dans l’ère informatique qui est la nôtre, ce succès est aussi une faiblesse.

Les serveurs de la Nintendo Switch vont lâcher à Noël

C’est le compte support de Nintendo, en Japonais, qui nous a prévenu via un nouveau message de service.

On pourrait le traduire par « Ce week-end, les serveurs de connexion de la Nintendo Switch seront surchargés, et l’on prévoit que les comptes Nintendo ne pourront pas être créés immédiatement. Si vous prévoyez d’utiliser une console Nintendo Switch pour la première fois, nous vous recommandons de créer un compte à l’avance« . Si vous souhaitez le faire, vous pouvez immédiatement vous diriger vers le site officiel de Nintendo pour cela et cliquer sur « Créer un compte » en bas de page.

On vous voit déjà venir : comment ça une entreprise aussi riche et puissante que Nintendo n’est pas capable de contenir tout ça ? C’est pourtant bien naturel, et n’est pas un problème exclusif au constructeur japonais. Le fait est que le soir de Noël et le lendemain, un nombre sans précédent de nouveaux utilisateurs chercheront à se connecter en même temps que la base installée déjà très large de joueurs Nintendo Switch. Personne ne peut véritablement prévoir une telle charge, qui a le même effet qu’une attaque DDoS sur n’importe quel serveur à travers le monde.

Aussi, il faudra sûrement faire preuve de patience, d’autant que ces problèmes pourraient aussi toucher l’accès à l’eShop ou au jeu en ligne selon les titres. Mais pas de panique si c’est votre cas : n’oubliez pas qu’au bout, vous avez toujours une Nintendo Switch flambant neuve dans les mains, et que beaucoup de jeux peuvent être joués hors-ligne sur cette machine en attendant quelques jours que la situation se résorbe. Ce n’est pas un grand drame vu comme ça, n’est-ce pas ?