Après avoir dépassé la PS4 et la Game Boy au rang des consoles les plus vendues de l’histoire, la Nintendo Switch peut-elle détrôner la PlayStation 2 et ses 155 millions d’exemplaires écoulés ? C’est en tout cas ce qui tient les passionnés du studio nippon en haleine.

Depuis sa sortie en 2017, la Switch ne cesse d’affoler les compteurs en distançant ses concurrentes directes de chez Sony et Microsoft. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : ses ventes ont constamment augmenté jusqu’en 2021. Mais après avoir côtoyé les sommets, il semblerait que la console Nintendo se dirige doucement vers la pente descendante, en étant une victime directe de la récente pénurie de semi-conducteurs…

Et cela se ressent clairement sur ses bilans financiers, qui font grise mine depuis quelques années. Alors, malgré un joli total de 125 millions d’unités vendues au cours de son existence, la Nintendo Switch peut-elle prétendre de manière crédible à la première place du classement, toujours détenue par la PS2 ? Rien n’est moins sûr.

Un record de ventes toujours en ligne de mire, mais il s’éloigne

30 millions. C’est le nombre de ventes qu’il manque à la Nintendo Switch pour détrôner la PS2 au rang des consoles les plus vendues de l’histoire. Mais cet écart semble plus difficile à combler que jamais, si l’on se réfère aux derniers bilans de la console nippone.

En effet, les ventes de Nintendo Switch commencent déjà à s’essouffler avec « seulement » 18 millions d’exemplaires écoulés entre avril 2022 et mai 2023, contre 23 millions sur la période précédente. Il va donc falloir appuyer sur le champignon pour espérer, un jour, atteindre le record tant convoité de la PlayStation 2.

La PS2 demeure toujours comme la bête noire de Nintendo

Mais le studio japonais peut aussi regretter la baisse de revenus générale de sa Switch, estimée à 5,6 % depuis le début d’année 2023. Et ce ne sont pas ses jeux qui vont redresser la barre, car leurs ventes ont elles aussi chuté de 4% entre janvier et mars 2023. Même le succès commercial de Pokémon Scarlet / Violet (20,6 millions d’unités écoulées) n’y a rien changé.

Résultat ? Nintendo va devoir diminuer la production de ses Switch en conséquence, passant de 19 à 18 millions d’exemplaires produits sur l’année 2023. Une tendance à la baisse qui a débuté l’année dernière, et qui ne semble pas près de s’arrêter. Le géant de Kyoto espère ainsi écouler 15 millions de consoles sur l’exercice 2023-2024, tout en limitant sa production de jeux Nintendo Switch.

La fin d’une ère pour la Nintendo Switch ?

Une domination en bout de course

On pourrait penser, à raison, que le crépuscule de la Switch est tout proche. Il faut dire que son ascension fulgurante a été brutalement freinée par la « pénurie actuelle de semi-conducteurs ». Du moins, si l’on en croit les explications de Nintendo sur son bilan financier.

Bien que le confinement imposé par la crise sanitaire ait agi comme un véritable tremplin sur ses ventes, force est de constater que la firme nippone n’a pas su trouver les bons tuyaux pour contrer le retour de Sony avec sa PS5. Les chiffres du concurrent parlent d’eux-mêmes : + 82% d’exemplaires vendus par rapport à 2022, et une santé économique retrouvée après la mauvaise passe des ruptures de stocks et du trafic des scalpers.

La Nintendo Switch est cernée de toutes parts

La Nintendo Switch de première génération ne peut donc plus camoufler ses rides. Après 6 ans d’existence, son attractivité baisse à vue d’œil et cela se reflète clairement sur les habitudes d’achats des joueurs. En effet, ils préfèrent se tourner vers la déclinaison OLED, plus récente, quitte à dépenser 50 € supplémentaires pour profiter d’un écran de meilleure qualité.

Le regard déjà tourné vers l’avenir

Nintendo va devoir se faire une raison : la durée de vie de la Switch n’est pas éternelle, et sa prochaine version Pro / 4K annonce certainement la fin d’une ère pour cette console hybride qui aura marqué le renouveau du studio japonais, après l’échec cuisant de la Wii U.

Quoi qu’il en soit, Nintendo espère que ces ultimes déclinaisons vont permettre à la Switch de combler l’écart qui la sépare de la PS2. Mais en parallèle de cela, le fabricant nippon se concentre déjà sur la transition vers la prochaine console, considérant cette étape comme « un objectif majeur » pour rester compétitif sur le marché.

