Pourquoi Nintendo déconseille (fortement) de souffler dans votre Switch ?

Saviez-vous que souffler dans le lecteur de cartouche était en fait mauvais pour votre console ? Nintendo en a assez de nous voir « nettoyer » nos consoles ainsi et donne la marche à suivre.

Au-delà de ne pas être très efficace, la technique consistant à « nettoyer » le lecteur de carte d’une Switch lorsqu’elle refuse de démarrer en soufflant dedans pourrait en prime abimer votre console Nintendo. La marque nippone en a eu assez et a fait un petit rappel à l’ordre via un tweet sur le compte officiel Nintendo. On vous explique tout ici.

Souffler dans la console : c’est mal

Le risque majeur auquel vous vous exposez en soufflant dans votre lecteur de cartouche est de projeter de la salive sur des parties métalliques à l’intérieur de la console (ou de la cartouche)… À terme, cette humidité peut créer de l’oxydation qui empêchera votre Nintendo Switch de fonctionner.

La marque a donc publié un tweet sur son compte officiel pour rappeler à tout le monde que pour bien nettoyer sa console, il faut aspirer la poussière !

« Si de la poussière pénètre dans le logement de la carte de jeu, aspirez-la. *Ne respirez pas dessus et ne faites rien d’autre. La salive peut adhérer aux bornes et entraîner la rouille ou la corrosion des pièces. » Tweet de Nintendo

Retrouvez aussi : Nintendo attaque les émulateurs après la fuite de Zelda Tears of the Kingdom

La salive à bannir comme les cotons tiges

Nous venons de le voir, souffler est une très mauvaise idée pour « réparer » votre console, mais ce n’est pas la seule.

Certains joueurs pourraient être tentés de nettoyer leur console avec un coton tige (ou directement avec une cartouche), mais il s’agit là aussi d’une pratique à éviter ! En effet, si le lecteur de carte de votre console est défectueux, les pièces pourraient bien se casser à l’intérieur et ne plus être accessibles après coup…