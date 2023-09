Nintendo Switch : Amazon baisse de 63% le prix de l’accessoire le plus utile de la console

De nombreux accessoires existent pour équiper ou personnaliser votre console. Mais s’il en est un qui est essentiel : c’est bien la carte MicroSD pour ne jamais se retrouver à court de stockage !

Alors que Nintendo a récemment annoncé la sortie d’une prochaine Nintendo Switch OLED Mario Red Edition et d’un nouveau jeu Mario : Mario Bros Wonder, Amazon casse le prix des cartes SD pour la console nippone.

Il faut dire que cet accessoire est particulièrement prisé par les joueurs Nintendo puisqu’il vous permettra d’installer vos jeux sans avoir à en supprimer.

Comment profiter de l’offre ? on vous explique tout ici !

Une carte SD 128 Go à moins de 20 €

Initialement, la Nintendo Switch compte 64 Go ce qui correspond 4 fois Zelda : Tears of the Kingdom (environ 16 Go). Alors pour ne pas se retrouver à court de stockage, certains joueurs optent pour des cartes SD !

C’est à ce moment qu’Amazon entre en scène et propose une baisse de 63% sur la carte SD de 128 Go ! Au total, le prix passe de 42,99 € à 16,11 € : une promo idéale à l’approche de la sortie du prochain jeu Mario.

Un petit accessoire pour un grand stockage.

La promo est-elle intéressante ?

Comme vous pourrez le voir sur le graphique ci-dessous, le prix de la carte SD 128 Go n’a jamais été aussi bas ! Il s’agit donc d’une promotion très intéressante et de l’occasion idéale pour augmenter le stockage de sa console !

