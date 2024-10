Nintendo dévoile un réveil au lieu de sortir la Switch 2

Dans un virage surprenant qui a laissé plus d’un joueur perplexe, Nintendo a décidé de lancer un produit inattendu le 9 octobre dernier : Alarmo, un réveil interactif. Et à un prix à la hauteur de la marque…

Plutôt que de faire plaisir à ses fans en annonçant la tant attendue Switch 2, le célèbre constructeur japonais propose un objet connecté à la fois ludique et assez original mais qui ne comblera sûrement pas les impatients de la console (ni ceux qui se lèvent du pied gauche).

Alarmo : un réveil clairement haut de gamme et interactif

Le réveil Alarmo se présente comme un objet de collection pour les fans les plus fidèles de la marque. Annoncé officiellement par Nintendo, Alarmo est un réveil qui se distingue par sa capacité à réagir aux mouvements de l’utilisateur. Le réveil peut ainsi réagir lorsque l’utilisateur se lève ou s’étire, jouant des sons emblématiques pour créer l’illusion d’un réveil dans l’univers d’un jeu Nintendo.

Alarmo propose des sons provenant de célèbres franchises telles que Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4, et RingFit Adventure. En tout, 35 sonneries sont disponibles. Nintendo a également annoncé que des mises à jour permettront d’ajouter de nouveaux thèmes.

Ce réveil est également équipé d’un mode de contrôle du volume qui baisse automatiquement le son lorsque l’utilisateur commence à bouger. De plus, il existe un mode bouton qui oblige l’utilisateur à appuyer sur un large bouton pour éteindre la sonnerie, une façon de s’assurer que personne ne se rendorme accidentellement… Pour ceux qui ne sont pas du matin, un mode énergique peut augmenter progressivement en intensité pour s’assurer de votre réveil (pas de mode snooze au programme).

Pour configurer Alarmo, l’utilisateur choisit un jeu, une scène et une heure. Le réveil offre également un suivi basique du sommeil : grâce à ses capteurs de mouvement, il peut évaluer le temps passé au lit, détecter votre agitation pendant la nuit, et mesurer le temps nécessaire pour se lever. Enfin, Alarmo propose une fonction « Sons relaxants », qui diffuse des mélodies apaisantes au moment où vous partez vous coucher.

Nintendo a fait le choix de miser sur un produit à forte charge nostalgique, avec un design pour le moins assez simple pour le prix. Cependant, selon plusieurs avis, l’objet semble être une ode aux années 90. Pour certains, ce réveil est un clin d’œil à l’univers jovial et coloré de Nintendo, mais pour d’autres, c’est un choix difficile à justifier face à la demande pressante d’une nouvelle génération de consoles. Et tout ceci pour la modique somme de 99,99€. Un prix qui a de quoi refroidir plus d’un amateur de gadgets.

Une déception pour les fans en attente de la Switch 2

Alors que les rumeurs sur la Switch 2 circulent depuis des mois, nombreux étaient ceux qui espéraient enfin une annonce à l’occasion du dernier Nintendo Direct. Au lieu de ça, les joueurs se retrouvent face à un produit certes mignon, mais qui ne répond pas aux attentes d’une communauté avidement à la recherche de nouvelles performances graphiques et de gameplay. Sachant d’autant plus que si vous ne faites pas partie de la Nintendo Switch Online family, il vous faudra attendre 2025 pour vous le procurer…

Sur les forums et réseaux sociaux, l’ambiance est partagée entre la perplexité et la déception. Beaucoup d’utilisateurs voient ce produit comme un gadget sympathique mais sans grand intérêt pour la plupart des joueurs.

Une stratégie qui soulève des questions

Ce choix de se concentrer sur un réveil semble confirmer une tendance chez Nintendo : explorer des chemins moins conventionnels plutôt que de suivre les attentes du marché. La firme nippone a souvent surpris—et parfois dérangé—par des choix stratégiques éloignés des standards de l’industrie du jeu vidéo. Cela fait partie de l’identité de Nintendo, qui n’hésite jamais à sortir des sentiers battus pour proposer des expériences nouvelles. Cependant, face à une concurrence accrue des consoles nouvelle génération, certains se demandent si cette stratégie est vraiment la meilleure à adopter.

L’annonce d’Alarmo est aussi emblématique d’une vision plus large, celle d’une Nintendo qui veut s’ancrer dans les habitudes quotidiennes de ses utilisateurs. Transformer le réveil en expérience ludique est une idée qui pourrait, certes, séduire certaines personnes, mais est-ce vraiment cela qui fera vibrer la majorité des fans en 2024 ? La question reste ouverte.

Le prix déraisonnable, principal point de discorde

Le tarif de 99,99€ (pour ne pas dire 100€) pour un réveil, même s’il est estampillé Nintendo, est difficile à justifier pour beaucoup. Si l’aspect interactif et les sons nostalgiques éveillent la curiosité, le prix reste élevé comparé à des gadgets similaires non brandés. Il est évident que Nintendo capitalise ici sur la passion et la fidélité de ses fans, mais le prix pourrait en rebuter plus d’un, surtout dans un contexte économique où le pouvoir d’achat est scruté de près.

Plus de 100€ pour se faire réveiller par Mario qui te harcèle de te lever…ça fait cher la douille, non ? #Nintendo #Alarmo pic.twitter.com/RA1T6JxtMH — SophRoss | Gamatomic (@_SophRoss) October 9, 2024

En attendant la Switch 2, il reste à voir si Alarmo réussira à se faire une place sur nos tables de chevet. Mais une chose est sûre : la communauté Nintendo espère que la prochaine surprise de la firme ne sera pas un grille-pain Mario, mais bien une console à la hauteur des attentes.

Et vous, seriez-vous prêts à investir 100€ dans un réveil signé Nintendo, ou attendez-vous aussi impatiemment la Switch 2 ?