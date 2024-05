Cet appareil Ninja est la meilleure alternative au Cookeo et Air Fryer

Ninja vous connaissez sûrement ? Fabrique à glaces, barbecue pour appartement, et maintenant appareil 10-en-1, on ne les arrête plus. Si vous aimez la cuisine rapide mais mijotée, le croustillant ou la cuisine saine, vous devriez adorer le Speedi.

Dans un monde où rapidité et efficacité sont de rigueur, choisir le bon appareil en cuisine peut transformer votre quotidien. Le Ninja Speedi émerge comme une solution innovante et se positionne comme une alternative de choix aux célèbres Cookeo et Air Fryer.

Le Ninja Speedi intègre 10 fonctions de cuisson, y compris une option vapeur, grâce à sa technologie RapidCook. Cette dernière permet de concocter rapidement des repas complets et savoureux en seulement 15 minutes. Zoom sur cet appareil loin d’être gadget.

A lire aussi L’Air Fryer le plus complet de Ninja est à prix réduit sur Amazon grâce à une promo inratable

Polyvalence et fonctionnalités

Le Ninja Speedi n’est pas simplement un multicuiseur, mais une combinaison performante d’autocuiseur et de friteuse à air, offrant jusqu’à 10 fonctions différentes. Cela inclut la cuisson à la vapeur, le grill, la friture à air, et plus encore. Vous pouvez ainsi préparer des repas variés avec facilité et rapidité.

Avec le Ninja Speedi, vous pouvez explorer une variété de saveurs et de textures grâce à ses multiples modes de cuisson : grill, mijotage, vapeur, rôtissage, déshydratation, et même friture sans huile pour une option plus saine. Sa cuve spacieuse permet de préparer un large éventail de plats, allant d’un poulet entier de 1,6 kg à un rôti de 2 kg, en passant par des gâteaux fondants, du pain croustillant, ou encore une focaccia ultra moelleuse.

Rapidité et efficacité

L’un des principaux atouts du Ninja Speedi est sa capacité à préparer des repas complets pour quatre personnes en seulement 15 minutes. Une caractéristique particulièrement attrayante pour ceux qui ont peu de temps à consacrer à la cuisine mais qui souhaitent tout de même des repas équilibrés et savoureux. Ça change des pâtes au Ketchup !

Cuisine saine et gourmande

L’appareil excelle également dans la préparation de plats peu gras grâce à sa fonction de cuisson à air chaud. L’appareil idéal si vous souhaitiez à la fois investir dans un Cookeo et un Air Fryer, ici tout est réuni dans un seul et même appareil.

Équipé de la technologie RapidCook, le Ninja Speedi permet de cuire à la vapeur et de rôtir simultanément de manière très simple. En empilant les ingrédients dans sa cuve et en utilisant la plaque Cook & Crisp, vous pouvez activer deux zones de cuisson distinctes en même temps. La partie supérieure est idéale pour rôtir, tandis que les ingrédients en dessous mijotent doucement. Cette fonctionnalité assure la cuisson de repas complets dans un seul appareil. Point bonus : moins de vaisselle !

Efficacité énergétique

Le Ninja Speedi est également conçu pour être énergétiquement efficace. Vous noterez une réduction notable de la consommation énergétique grâce à des temps de cuisson plus courts comparativement aux méthodes traditionnelles ou à l’utilisation simultanée de plusieurs appareils.

Conception intuitive

La facilité d’utilisation est un autre point fort du Ninja Speedi. Son interface intuitive permet même aux débutants de maîtriser rapidement ses diverses fonctions, tandis que les top chefs apprécieront sa capacité à répondre à des envies plus gastronomiques.

Le multicuiseur Ninja Speedi se révèle être un petit bijou pour ceux qui recherchent un appareil versatile qui allie rapidité, santé, et innovation. Que ce soit pour remplacer un Cookeo ou un Air Fryer, ou simplement pour améliorer votre façon de cuisiner, le Ninja Speedi répond à une large gamme de besoins avec brio.