Le Ninja Speedi 10-en-1 est presque à moitié prix sur Amazon

Si vous cherchez à vous simplifier la tâche en cuisine, ne manquez pas la promotion exceptionnelle sur le Ninja Speedi 10-en-1, qui est actuellement en forte réduction sur Amazon.

En ce moment, le Ninja Speedi 10 en 1 est proposé à 139,99 € sur Amazon, soit une réduction de 22 % par rapport à son dernier prix de 179,99 €. Ce n’est pas tout, car par rapport à son prix conseillé de 249,99 €, vous économisez 44 % !

Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet appareil, le Ninja Speedi est un cuiseur multifonction capable de préparer un repas complet en seulement 15 minutes… Cet appareil intelligent combine plusieurs fonctions en une seule machine compacte. Il est idéal pour ceux qui cherchent à cuisiner de bons petits plats sans avoir beaucoup de temps devant eux.

Le Ninja Speedi : un repas complet en 15 minutes seulement ?

Le Ninja Speedi 10 en 1 se distingue par sa capacité à préparer des repas complets en un temps record de 15 minutes. Avec une note de 4,6/5 sur Amazon et plus de 800 avis, cet appareil a déjà séduit de nombreux utilisateurs, et pour de bonnes raisons. Et pour en savoir d’avantage sur lui, nous vous avons concocté un petit article dédié.

Les avantages du Ninja Speedi

Polyvalence : le Ninja Speedi dispose de 10 fonctions différentes, telles que la cuisson vapeur, la friture à air, la cuisson au four, et bien plus encore. Vous pouvez préparer une grande variété de plats sans avoir besoin de multiples appareils.

Rapidité et efficacité : grâce à sa technologie de cuisson rapide, il est capable de cuire des plats complets en 15 minutes, parfait pour les soirs de semaine chargés.

Capacité : ses 5,7 litres permettent de préparer des portions pour 4 personnes, idéal pour les familles ou pour la préparation de repas en avance.

Facilité d'utilisation : les commandes sont intuitives et l'écran numérique facilite la sélection des différents modes de cuisson.

Gain de place : le Ninja Speedi remplace plusieurs appareils encombrants, vous aidant à optimiser l'espace dans votre cuisine.

Entretien simple : le bol et les accessoires sont compatibles avec le lave-vaisselle, ce qui rend le nettoyage rapide et facile.

Cuisiner plus sainement : grâce à sa fonction de friture à air, vous pouvez réduire la quantité de matières grasses utilisée dans vos préparations tout en conservant un goût et une texture croustillants.

Cependant, il présente aussi quelques inconvénients par rapport à d’autres appareils de sa gamme. Il ne cuit pas sous pression comme le Cookeo de Moulinex pourrait le faire par exemple. Et il ne possède pas de poignées sur la cuve, ce qui peut être très gênant au moment de retirer votre plat tout juste chaud…