Ninja frappe fort avec son Air Fryer Max à prix mini sur Amazon

Ninja, reconnu comme un pionnier dans le domaine des friteuses sans huile, propose une offre très attrayante. Pour moins de 100 euros, vous avez la possibilité d’acquérir leur modèle phare, le Air Fryer Ninja Air MAX de 5,2 litres.

Lancée récemment en France, Ninja cherche à transformer le secteur des appareils de cuisine portables. Après avoir fait sensation l’été dernier avec sa sorbetière, la marque se concentre désormais sur les Air Fryer et autres appareils tout-en-un. Elle propose une série de modèles, dont l’AF300EU et l’AF160EU, aussi appelé Air Fryer MAX.

Pour ceux qui souhaitent intégrer une friteuse à air de qualité à leur arsenal de cuisine sans se ruiner, Amazon offre une promotion exceptionnelle, mais celle-ci est temporaire. C’est le moment de profiter de cette opportunité.

L’Air Fryer Ninja Air MAX : la friteuse sans huile à moins de 100€

Si vous êtes un fan des friteuses à air mais que vous n’avez pas encore trouvé le modèle parfait, l’Air Fryer MAX pourrait bien être celui qu’il vous faut. Il se distingue par plusieurs avantages notables. Avec un tableau de commandes intuitif, il est facile à utiliser. Sa capacité à chauffer rapidement jusqu’à la température désirée, avec un maximum de 240 °C, le rend supérieur à de nombreux autres modèles sur le marché.

Actuellement, la Friteuse Ninja Air MAX est en promotion chez Amazon à seulement 99,99€, au lieu de 189,99€, ce qui représente une économie de 47%. Plutôt pas mal, non ?

Friteuse Ninja Air MAX : une friteuse sans huile pour toute la famille

La Ninja Foodi Air Fryer MAX offre une manière de cuisiner qui minimise l’utilisation de graisse (jusqu’à 75% moins d’huile), réduit la consommation d’énergie (jusqu’à 75% moins d’énergie) et accélère le processus (réduction de 50% du temps de cuisson) par rapport à un four traditionnel. Elle est équipée de 5 modes de cuisson (Air Fry, Rôtis, Cuit, Réchauffe, Déshydrate) qui facilitent et accélèrent la préparation de divers plats, accompagnements et snacks maison.

Dotée d’une capacité de 5,2 litres et d’une puissance de 1750 W, cette friteuse est idéale pour préparer des repas sains pour toute la famille, utilisant peu ou pas d’huile. Ses programmes automatiques rendent la préparation de vos plats préférés plus simple et rapide que jamais.

Caractéristiques principales :

Capacité généreuse de 5,2 litres , parfaite pour les familles.

, parfaite pour les familles. 1750 W de puissance , assurant une cuisson rapide et efficace.

, assurant une cuisson rapide et efficace. Possibilité de cuisiner de manière saine avec peu ou sans huile .

. Variété de programmes automatiques ( 5 modes de cuisson ) pour une utilisation facile.

) pour une utilisation facile. Nettoyage facilité par des pièces amovibles compatibles avec le lave-vaisselle.

Cette friteuse à air se caractérise par sa grande versatilité, permettant de préparer une large variété de plats avec un seul appareil. Une fois les réglages de temps de cuisson ajustés pour différents types d’aliments, son utilisation devient étonnamment simple, que ce soit pour des plats sucrés ou salés. Sa capacité est idéale pour cuisiner des repas pour quatre personnes ou plus.

Les plus Montée en température rapide,

Large gamme de températures,

Interface de commande intuitive,

Fonctionnement assez silencieux. Les moins Tendance à surchauffer au démarrage.

C’est l’occasion idéale pour acquérir cet appareil grâce à une offre exceptionnelle sur Amazon. Faites vite, car cette promotion pourrait se terminer rapidement…