Ninja se lance sur un nouveau marché qui risque de faire mal à la concurrence

Après avoir marqué le marché des Air Fryers, des barbecues et des sorbetières, Ninja s’attaque à une nouvelle catégorie : les machines à café. Avec la série Ninja Luxe Café, la marque américaine promet d’allier design, technologie et polyvalence pour séduire les amateurs de café et inquiéter ses concurrents…

Ninja, marque américaine reconnue pour ses innovations en électroménager, élargit son horizon en lançant une gamme de machines à café dont la Ninja Luxe Café Premier. Dans un marché dominé par des géants tels que Nespresso, Delonghi ou Philips, Ninja ambitionne de se démarquer en proposant une machine à café 3 en 1 alliant performance et multifonctionnalité.

Mais cette nouvelle venue a-t-elle les atouts pour bouleverser les habitudes des consommateurs et s’imposer face à des concurrents bien établis ?

A lire aussi Machines à café en grains : des inconvénients souvent passés sous silence

Une machine pensée pour réinventer le café

La Ninja Luxe Café Premier se distingue d’entrée de jeu par son design et sa polyvalence. Contrairement à la plupart des machines dédiées à un type de préparation, elle mise sur une adaptabilité maximale. Espresso serré, café filtre, latte onctueux ou cappuccino mousseux, tout semble possible avec ce modèle qui se veut aussi performant qu’élégant.

Polyvalence des boissons : cette machine permet de préparer une large gamme de boissons, allant de l’espresso au café filtre, en passant par l’infusion à froid. Elle offre également la possibilité de réaliser des boissons lactées telles que les cappuccinos et les lattes, grâce à son système de moussage intégré.

: cette machine permet de préparer une large gamme de boissons, allant de l’espresso au café filtre, en passant par l’infusion à froid. Elle offre également la possibilité de réaliser des boissons lactées telles que les cappuccinos et les lattes, grâce à son système de moussage intégré. Technologie Barista Assist : équipée de la technologie Barista Assist, la Ninja Luxe Café guide l’utilisateur dans la préparation de chaque boisson, assurant une extraction optimale et une qualité constante.

: équipée de la technologie Barista Assist, la Ninja Luxe Café guide l’utilisateur dans la préparation de chaque boisson, assurant une extraction optimale et une qualité constante. Système de moussage double : le système de moussage double permet de créer une mousse de lait onctueuse.

: le système de moussage double permet de créer une mousse de lait onctueuse. Panneau de contrôle intuitif : son interface utilisateur est conçue pour une utilisation facile, avec des commandes claires et des options personnalisables.

: son interface utilisateur est conçue pour une utilisation facile, avec des commandes claires et des options personnalisables. Design élégant : avec des finitions soignées et des matériaux de qualité, la Ninja Luxe Café se place parmi les plus belles machines du marché.

Proposée au prix de 549,99 €, elle se positionne clairement dans le segment haut de gamme et vise des consommateurs exigeants à la recherche d’une solution complète pour leurs besoins en café.

Une concurrence bien établie dans le viseur

Ce lancement est ambitieux, et pour cause : Ninja entre sur un marché dominé par des géants comme Nespresso, Delonghi ou Philips. Pourtant, la marque n’en est pas à son coup d’essai lorsqu’il s’agit de bouleverser les habitudes des consommateurs. Après avoir transformé le secteur des friteuses avec ses Air Fryers, Ninja cherche à réitérer l’exploit avec ses machines à café.

Le pari est d’autant plus osé que le segment des machines à café est déjà bien saturé. Cependant, la série Ninja Luxe Café pourrait se démarquer par ses prix compétitifs (de 449€ à 699€) et ses fonctionnalités multiples.

Si le modèle présenté ici et la Essential sont d’ores et déjà disponibles, la version Pro est quant à elle prévue pour début 2025.

Faut-il craquer pour la série Ninja Luxe Café ?

Bien que prometteuse, cette série suscite quelques questions. Tout d’abord, sa polyvalence sera-t-elle réellement à la hauteur face à des appareils spécialisés ? Si elle propose un large éventail de boissons, la qualité sera-t-elle au rendez-vous pour chacune d’elles, notamment pour les espressos, souvent la pierre de touche des machines à café ?

De plus, Ninja est encore jeune sur ce marché, ce qui peut soulever des interrogations sur la durabilité de ses machines face à des acteurs plus expérimentés. Si la marque bénéficie déjà d’une solide réputation pour ses produits électroménagers, notamment ses Air Fryers, il reste à voir si cette expertise se traduira dans l’univers du café.

Si son positionnement polyvalent et son design séduisent sur le papier, il faudra attendre les premiers retours des utilisateurs pour juger si elle tient vraiment ses promesses. En attendant, la série Ninja Luxe Café reste une nouveauté intrigante qui pourrait bien bousculer le marché et forcer ses concurrents à innover davantage.