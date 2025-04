Oubliez la vieille glacière bleue : Ninja sort un monstre taillé pour l’été

Avec ses roues tout-terrain, sa grande contenance et sa capacité à garder les glaçons intacts pendant plusieurs jours, la nouvelle glacière signée Ninja ne passe pas inaperçue.

On l’a connue bleue, en plastique fin, trimballée à bout de bras sur les parkings de plage. La glacière d’été fait partie du paysage… mais Ninja vient de la réinventer de fond en comble. Avec sa FrostVault, la marque américaine déjà incontournable côté Air Fryer ou extracteurs de jus s’attaque cette fois aux pique-niques, séjours en van et autres barbecues estivaux. Et comme toujours avec Ninja, le résultat ne fait pas dans la demi-mesure : une glacière sur roues, imposante, robuste, et capable de maintenir vos boissons et aliments au frais pendant plusieurs jours, même sans prise de courant.

Pensée pour les grandes escapades, elle s’éloigne clairement du modèle familial basique. À tel point qu’on se demande si elle ne joue pas dans une autre catégorie.

Une glacière qui garde la fraîcheur, même sans électricité

Le cœur de la promesse, c’est ça : garder les aliments et boissons au frais pendant plusieurs jours, sans avoir à la brancher. Selon Ninja, la FrostVault peut conserver les glaçons intacts pendant 4 jours, avec une température ambiante de 25 °C. Un chiffre confirmé par les premiers retours utilisateurs, qui saluent la qualité de l’isolation et la tenue du froid, même après 72 heures d’usage intensif.

La particularité de cette glacière, c’est son tiroir de conservation au sec, qui maintient une température inférieure à 4,5 °C sans être en contact direct avec les glaçons. Pratique pour les aliments sensibles ou les encas à l’abri de l’humidité. Et côté capacité, la version 42 L peut contenir jusqu’à 68 canettes. De quoi alimenter un petit bivouac, un grand pique-nique ou plusieurs jours de road trip sans passage par la supérette.

Pensée pour les baroudeurs (mais pas seulement)

Avec ses roues tout-terrain, son poids de 13,9 kg à vide, sa poignée de traction, et son design à mi-chemin entre l’équipement de camping et le coffre d’expédition, la FrostVault s’adresse clairement à un public mobile. Camping, vanlife, journées bateau, festivals : on sent que Ninja a ciblé les amateurs d’extérieur qui veulent du solide, du pratique, et une vraie autonomie.

Pratique il est vrai pour les familles nombreuses !

Mais elle peut aussi séduire ceux qui organisent régulièrement des grandes tablées en jardin ou en terrasse. Facile à déplacer, utilisable comme assise d’appoint, bien conçue pour être nettoyée rapidement (grâce à un système de vidange intégré), elle coche aussi les cases d’une glacière d’appoint pour les barbecues XXL.

Faut-il craquer pour cette glacière XXL signée Ninja ?

À 299,99 €, la FrostVault version 42 litres n’est pas un petit achat. C’est même un produit de niche, qui n’intéressera pas ceux qui veulent juste garder deux bouteilles fraîches sur la plage. Mais pour ceux qui passent du temps dehors, qui partent souvent en van ou qui veulent pouvoir transporter des aliments sensibles sans prise de tête, elle coche de nombreuses cases.

La glacière FrostVault ne remplacera pas un frigo dans une cuisine. Mais en extérieur, elle en a clairement l’âme.

Et vous, vous la trouvez trop encombrante ou vous êtes prêt à l’embarquer pour vos prochains week-ends d’été ? Dites-le-nous en commentaire.