Ninja lance le produit qui veut détrôner le Air Fryer

Ninja, la célèbre marque américaine est sur tous les fronts : Air Fryer, multicuiseur, robot mixeur et tout récemment machine à café. Elle ne cesse d’agrandir sa panoplie culinaire. Et il semblerait qu’il lui manquait encore une corde à son arc : la mijoteuse électrique…

D’après les dires, cet appareil est très en vogue auprès des consommateurs en ce moment. Il n’en fallait pas plus à Ninja pour se lancer sur le marché. La voici donc avec deux nouveaux appareils : le PossibleCooker Foodi 6 L et le Foodi PossibleCooker. Deux mijoteuses électriques qui semblent vouloir prendre la place d’autres appareils dans la cuisine. Mais est-ce vraiment le cas ? On a décortiqué les deux nouveautés pour vous répondre.

La cocotte-minute selon Ninja

Bon, on ne va pas vous mentir, si sur l’aspect pratico-pratique Ninja semble faire rêver, il n’y a rien de bien nouveau au catalogue. La promesse de la marque : pouvoir faire saisir, sauter, braiser et mijoter vos aliments dans le multicuiseur. Tout ça sans l’aide d’une plaque de cuisson. Puisque la mijoteuse électrique se vend avec une marmite et un socle chauffant.

Pour les deux, vous bénéficiez de 8 programmes de cuisson (déjà vu, non ?) et vous pouvez utiliser la marmite directement au four pour faire gratiner ou dorer vos plats.

Les autres points :

Fonction de maintient au chaud .

. Possibilité de mettre la marmite et les accessoires au lave-vaisselle .

. Commandes numériques .

. Couvercle en verre .

. Le PossibleCooker Foodi fait 6L et le Foodi PossibleCooker 8L.

Ninja a-t-elle révolutionné le monde culinaire ou est-ce un leurre ?

Comme vous pouvez le constater, il n’y a vraiment rien de nouveau sous les tropiques. Si ce n’est le couvercle transparent qui permet de voir l’évolution de la cuisson, et encore… Bien que les prix soient plutôt intéressants (entre 130 et 180€), on ne voit pas vraiment l’utilité de ces deux nouveaux appareils. Sauf si vous n’avez pas encore de multicuiseur chez vous.

En effet, d’autres appareils existent déjà sur le marché et sont clairement bien plus aboutis que ces deux derniers. Évidemment, nous ne pouvons passer à côté du Cookeo qui en plus de proposer la même chose, permet aussi de cuire sous pression. Sans oublier son écran digital qui vous offre une ribambelle de recettes (et point bonus : il fait aussi office de Air Fryer avec le couvercle Extra Crisp).

Ninja nous a aussi habitué à mieux. Avec son Foodi Max par exemple qui, pour le coup, peut rivaliser avec Moulinex.

Bref. Nous ne sommes pas très convaincu par ces deux nouveautés. Et pour ce qui est de détrôner le Air Fryer, cela semble très compliqué sachant qu’elles ne disposent pas de ses fonctionnalités. Mais leurs prix restent très intéressants pour les caractéristiques qu’elles proposent. À voir dans la réalité si elles ont vraiment de quoi détrôner les appareils qui inondent actuellement nos cuisines.