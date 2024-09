Le Ninja Foodi MAX 14-en-1 est presque à moitié prix sur Amazon

Si vous cherchez à vous simplifier la tâche en cuisine, ne manquez pas la promotion exceptionnelle sur le Ninja Foodi 14-1, qui est actuellement en forte réduction sur Amazon.

Si vous avez toujours rêvé de cuisiner plus facilement, sans avoir besoin d’une tonne d’ustensiles ou de passer des heures aux fourneaux, le Ninja Foodi est peut-être ce qu’il vous faut. Et avec une réduction de 42%, c’est encore plus tentant, non ?

Imaginez préparer un poulet rôti un jour, des légumes vapeur le lendemain, et même des frites croustillantes sans jamais passer des heures en cuisine. Avec ses 14 fonctions de cuisson, le Ninja Foodi vous laisse tout gérer en quelques boutons : que ce soit pour cuire à la vapeur, rôtir, ou même frire sans huile, il fait tout le boulot pendant que vous faites autre chose.

Avec -42%, pourquoi ne pas vous offrir le Ninja Foodi MAX ?

C’est le moment de vous équiper ! Le Ninja Foodi MAX est actuellement proposé avec une belle réduction. À la place de 379,99 €, vous pouvez l’obtenir pour 219,40 € grâce à une remise de 42 %.

Comment obtenir le Ninja Foodi MAX à -42% ?

Rendez-vous sur la page produit Amazon du Ninja Foodi MAX. Ajoutez-le à votre panier. Lors du paiement, vous verrez la réduction de -42% appliquée automatiquement.

En plus de la réduction, la livraison est gratuite sur Amazon. Et si vous avez Amazon Prime, vous pourrez même recevoir votre Ninja Foodi MAX dès demain. Pas mal, non ?

Ninja Foodi MAX : vaut-il vraiment le coup ?

Le Ninja Foodi MAX est un appareil polyvalent qui peut vraiment simplifier vos repas. Avec ses 14 modes de cuisson, il est capable de tout faire, de la cuisson sous pression à la friture sans huile. Et en ce moment, avec une réduction de 42%, il devient encore plus intéressant pour ceux qui cherchent à gagner du temps en cuisine. Alors, qu’est-ce qui rend ce multicuiseur si spécial ? Voici quelques éléments pour vous aider à décider.

14 modes de cuisson : il fait tout, ou presque

Avec ses 14 fonctions, le Ninja Foodi MAX permet de réaliser un large éventail de plats. Vous pouvez cuire à la vapeur, mijoter, rôtir, et même faire des frites croustillantes sans huile. Vous voulez préparer un repas complet sans avoir à jongler entre plusieurs casseroles ? Pas de problème, cet appareil gère tout, que vous ayez envie d’un simple poulet rôti ou d’un plat plus élaboré. En gros, si vous pouvez l’imaginer, le Ninja peut probablement le cuisiner.

Compact mais puissant

Malgré ses 14 fonctions et sa capacité de 7,5 litres, le Ninja Foodi MAX reste compact pour un multicuiseur aussi polyvalent. Il pèse tout de même 11 kg, mais il est conçu pour rester en place sur votre plan de travail. Et avec sa grande capacité, il est parfait pour les grandes tablées ou pour préparer des repas en avance. Pas besoin d’encombrer votre cuisine avec une multitude d’appareils, le Ninja gère tout sous un seul couvercle.

Pratique et facile à utiliser

Avec son panneau de commande simple et intuitif, utiliser le Ninja Foodi MAX est un jeu d’enfant. Il vous suffit de choisir un mode, régler la température et le temps, et le tour est joué. Il est également facile à nettoyer grâce à ses accessoires amovibles et antiadhésifs.

Comparatif entre le Ninja Foodi MAX et le Ninja Speedi

Le Ninja Foodi MAX est le modèle phare de la marque. Mais son « petit frère », le Ninja Speedi, propose également de belles performances à un prix réduit de 20%. Voyons comment ces deux modèles se comparent pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Caractéristiques Ninja Foodi MAX Ninja Speedi Réduction -42% -20% Modes de cuisson 14 10 Capacité 7,5 L 5,7 L Puissance 1500 W 1760 W Technologie de cuisson Friture à air, cuisson sous pression Cuisson rapide, friture à air Temps de cuisson Variable selon le mode Cuisson de repas complets en 15 min Entretien Cuve et accessoires au lave-vaisselle Cuve et accessoires au lave-vaisselle Polyvalence Très polyvalent Polyvalent, mais un peu moins Facilité d’utilisation Interface intuitive Interface intuitive Dimensions 39,8 x 39,1 x 43,8 cm 33 x 27 x 31 cm

Les plus Grande capacité

14 modes de cuisson

Entretien simple Les moins Poids

Alors, que peut-on en dire ? Avec une réduction de 42%, le Ninja Foodi MAX offre une bonne polyvalence avec ses 14 modes de cuisson. Il est pratique pour ceux qui veulent cuisiner facilement et sans utiliser plusieurs appareils. Si vous cherchez un multicuiseur simple à utiliser et qui peut tout faire, c’est un choix intéressant, surtout pour les familles ou les amateurs de repas en grandes quantités.