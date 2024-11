Le plus grand Air Fryer Ninja profite du Black Friday sur Amazon

La Black Week continue sur Amazon et cette fois on vous présente la promotion sur le célèbre Foodi FlexDrawer, le Air Fryer de 10,4 litres de Ninja. Proposé à -29%, c’est une belle occasion à ne pas manquer !

Dotée d’une capacité XXL de 10,4 litres, le Foodi FlexDrawer peut enfin vous permettre de cuire vos pizzas au Air Fryer. Plutôt sympa, non ? Mais ce n’est pas tout. Avec ses 7 fonctions de cuisson, vous pourrez cuisiner un nombre incalculable de bons petits plats.

Et si vous êtes tenté par l’achat de ce méga Air Fryer, sachez que la Black Week bat son plein sur Amazon et vous le propose à moins de 200€.

Profitez du Ninja Foodi Flexdrawer à 199,99 € sur Amazon

Pour le Black Friday, Amazon propose le Ninja Foodi FlexDrawer AF500EUCP au prix exceptionnel de 199,99 €. Soit une réduction de 29 % par rapport à son prix habituel de 279,99 €. Avec plus de 2000 unités vendues le mois dernier et une note moyenne de 4,6 étoiles sur 5, ce Air Fryer est un véritable succès auprès des utilisateurs.

ACHETEZ le Foodi Flexdrawer de Ninja

Déjà élu « Choix d’Amazon », il est compacte, puissant et élégant avec son design noir et cuivre et pourrait très vite terminer dans votre cuisine !

On en pense quoi du Ninja Foodi Flexdrawer ?

Le Ninja Foodi FlexDrawer se distingue par son concept de double zone, idéal pour cuisiner deux plats différents simultanément, avec des réglages distincts pour la température et le temps. Grâce à son FlexDrawer, vous pouvez également retirer le séparateur et transformer les deux zones de cuisson en une seule grande cuve de 10,4 litres, idéale pour rôtir un poulet entier de 2 kg ou préparer de grandes quantités de frites (ou même une pizza).

Cet Air Fryer est équipé de 7 fonctions de cuisson : friture sans huile, Max Crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer, déshydrater et prouver. Il permet de cuisiner avec jusqu’à 45 % d’énergie en moins qu’un four traditionnel, tout en offrant des résultats croustillants à l’extérieur et tendres à l’intérieur grâce à sa technologie avancée de circulation d’air chaud.

En plus de sa puissance de 2470 W, le Ninja Foodi FlexDrawer est conçu pour simplifier le quotidien : son panneau de contrôle intuitif, ses surfaces antiadhésives et ses pièces compatibles lave-vaisselle garantissent une utilisation et un entretien faciles.

PROFITEZ DE -29% sur Amazon

Les points forts du Ninja Foodi Flexdrawer