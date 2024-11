Le Ninja Foodi DualZone avec sonde est à son prix le plus bas pour le Black Friday

C’est le jour du Black Friday. Et les promos battent leur plein. Et si vous avez envie de vous procurer un Air Fryer de compétition, le Ninja Foodi DualZone est à -41% sur Boulanger.

Vous connaissez ces moments où le dîner se transforme en catastrophe ? Une viande trop cuite, des accompagnements froids ou un manque de temps ? Bref, c’est la cata. Le Ninja Foodi DualZone est là pour vous sauver la mise. Avec ses deux bacs indépendants et sa sonde de cuisson ultra-précise, elle vous garantit des plats parfaitement cuits, prêts en même temps, sans vous prendre le chou.

Et grâce à la promo Black Friday chez Boulanger, son prix passe à 159 € au lieu de 269,99 €. L’occasion idéale pour préparer votre repas de Noël le plus sereinement possible.

Pendant le Black Friday, Boulanger propose la Ninja Foodi DualZone AF451EU avec sonde au prix incroyable de 159 €, soit une réduction de 41 % par rapport à son prix de référence de 269,99 €. Avec une telle capacité et des fonctionnalités avancées, il fait partie des meilleurs Air Fryer du marché.

Déjà très appréciée par ses utilisateurs, cette friteuse à air a tout pour séduire : une grande capacité, des modes de cuisson variés et une technologie intelligente pour simplifier le quotidien.

Pourquoi choisir le Ninja Foodi Dualzone ?

Le Ninja Foodi DualZone AF451EU se distingue par sa technologie DualZone, qui permet de cuire simultanément deux aliments différents dans des bacs séparés, avec des réglages indépendants. Vous pouvez préparer un poulet rôti en même temps que vos légumes grillés, ou des frites en même temps qu’un dessert (sans l’odeur de la friture dans le cake bien sûr).

Sa thermosonde intelligente SmartCook est le véritable atout de cet appareil : elle garantit une cuisson parfaite à cœur, que ce soit pour des viandes, des poissons, etc. Vous n’aurez plus à deviner la température idéale : le Air Fryer s’en charge pour vous !

Avec une plage de température allant de 40 °C à 240 °C, et des modes variés (friture sans huile, rôtissage, cuisson au four, déshydratation, réchauffage), le Ninja Foodi DualZone s’adapte à toutes vos recettes. De plus, il permet de cuisiner avec peu ou pas d’huile, réduisant ainsi les matières grasses tout en préservant le goût et le croustillant.

Les qualités indéniables du Ninja Foodi Dualzone

Technologie DualZone pour une cuisson simultanée

Les deux bacs indépendants permettent de préparer deux plats différents en même temps, avec des réglages personnalisés pour chaque zone. Parfait pour combiner un plat principal et un accompagnement.

La thermosonde intégrée garantit une température idéale à cœur, pour des viandes et poissons cuits à la perfection, sans surveillance.

Avec ses 9,6 litres de capacité totale (4,75 L par bac), cet Air Fryer peut accueillir jusqu’à 2 kg de frites fraîches .

Friteuse à air, rôtissage, cuisson au four, réchauffage et déshydratation : cet appareil s’adapte à toutes vos envies, tout en réduisant les matières grasses.

Une plage de température idéale pour une multitude de recettes, des snacks croustillants aux plats mijotés.

Les bacs et plaques antiadhésifs sont compatibles lave-vaisselle.