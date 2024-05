Ninja propose le nouveau couteau suisse de la cuisine : Air Fryer, four et multicuiseur

Vous aimeriez un appareil qui révolutionne votre cuisine ? Le combi de Ninja est l’outil qu’il vous faut. Cet appareil 12-en-1 permet à la fois de faire des économies et de gagner en place !

Le Combi Ninja est une fusion parfaite entre technologie et cuisine. Il promet de transformer votre manière de cuisiner. Cet appareil tout-en-un agit comme multicuiseur, four, et friteuse sans huile, permettant de préparer des repas délicieux et sains avec une facilité surprenante.

Polyvalence et praticité

Le Combi Ninja est un appareil 12-en-1 qui excelle dans la préparation rapide et efficace de divers plats. Grâce à ses multiples fonctions, vous pouvez mijoter, frire, cuire au four, griller, et plus encore, le tout sans changer d’appareil. Sa grande capacité de 12,5 litres permet de cuisiner pour toute la famille ou pour des groupes sans effort.

Une cuisine saine et gourmande sans effort

Avec des technologies innovantes comme l’HyperSteam et l’Air Fry, le Combi Ninja offre une cuisson précise et rapide, réduisant les temps de préparation jusqu’à 50 % par rapport aux méthodes traditionnelles. Son interface intuitive avec écran tactile facilite la sélection des programmes de cuisson, rendant chaque repas plus simple à préparer.

Le Combi Ninja est parfait pour ceux qui cherchent à manger sainement sans sacrifier le goût ou la gourmandise. Toutes les options de cuisson, qu’elles soient vapeur, au four ou au air fryer maintiennent la qualité des aliments. Parfait pour préparer des repas délicieux et ce en moins de 15 minutes !

Design et accessoires : Ninja fait tout pour vous faciliter la vie

Son design compact sauvegarde de l’espace précieux dans votre cuisine, tout en offrant la capacité de préparer des plats volumineux. Les accessoires, tels que le panier Combi et le plateau de cuisson, sont conçus pour une utilisation et un nettoyage des plus simples.

Un appareil plus qu’économique

Proposé à un prix accessible (279€), le Combi Ninja est un investissement judicieux pour tout passionné de cuisine. Il vous permettra de ne pas avoir à acheter différents appareils si vous êtes fan de Cookeo, Air Fryer ou autre. Ici, tout est regroupé dans un seul et même appareil et ce pour un prix plus que raisonnable. Avec des promotions régulières et des offres spéciales pour les nouveaux clients, c’est le moment idéal pour intégrer cette merveille technologique à votre arsenal de cuisine.

Un Must-Have dans chaque cuisine

Le Combi Ninja n’est pas seulement un appareil, c’est un compagnion fiable de cuisine. Il introduit une méthode innovante de cuisson rapide, promettant de préparer des repas complets en moins de 15 minutes, en excluant les 7 minutes nécessaires au préchauffage. Cette performance est atteinte grâce à une technologie qui associe air chaud et vapeur sous le mode Combi Meals, avec l’avantage supplémentaire de permettre la cuisson simultanée sur deux niveaux.

Ce multicuiseur offre une accessibilité améliorée avec une ouverture frontale. Il dispose d’une cavité de 12,5 litres pouvant accueillir à la fois une Combi Pan et une plaque de cuisson émaillée, les deux restant facilement accessibles à tout moment.