Nimbus One : une moto électrique avec toit, futur de la mobilité ?

L’entreprise américaine Nimbus dévoile son nouveau prototype : le Nimbus One, un véhicule électrique à trois roues censé allier les avantages de la voiture et de la moto grâce à la présence d’une carrosserie complète renforçant la sécurité et protégeant le conducteur des intempéries.

Nombreuses sont les entreprises qui ont tenté de fusionner les points forts de la voiture et de la moto sans leurs inconvénients respectifs, mais peu ont réussi. On se souvient notamment de l’échec commercial du scooter BMW C1 dans les années 2000. Plus récemment, Renault tentait sa chance avec le « révolutionnaire » Twizy : un véhicule innovant mais qui réunissait finalement tous les défauts de la voiture et de la moto.

Promesse du meilleur des mondes, le BMW C1 et sa cellule de sécurité

Malgré ces échecs commerciaux répétés, c’est au tour de l’entreprise Nimbus de s’atteler à ce défi en dévoilant le Nimbus One, une sorte de moto électrique à trois roues à laquelle on aurait greffé une carrosserie.

Le Nimbus One, une moto électrique avec carrosserie

Pour réussir son paris, Nimbus va plus loin que ces prédécesseurs grâce à une véritable carrosserie conçue autour de ce qui ressemble à un scooter électrique à trois roues. Le Nimbus One semble avoir réussi là ou le Twizy avait échoué en proposant des dimensions proches d’un Piaggio MP3 500 avec 2,30 m de long pour 86 cm de large, pas idéal pour se faufiler en ville mais suffisant pour en faciliter le stationnement.

En revanche la présence de cette carrosserie et d’une batterie de 9 kWh font pâlir la balance avec un total de 375 kilos, soit 100 kilos de plus que le Piaggio MP3, un modèle déjà critiqué pour son poids.

Un intérieur moderne et minimaliste

Côté sécurité, le Nimbus One veut se démarquer grâce à son airbag et sa carrosserie mais aussi ses deux roues avant pour une meilleure tenue de route. En outre, le fabricant indique que son véhicule sera équipé de nombreux capteurs pour assurer une sécurité active efficace et fiable.

Au delà des chiffres, on constate la présence d’un volant à la place du traditionnel guidon pour une prise en main sans doute facilitée. Côté comportement, on espère que le positionnement de la batterie permettra d’assurer un centre de gravité suffisamment bas malgré la présence de carrosserie. Un point qui avait couté cher au BMW C1.

Une autonomie limitée qui trahit un manque de polyvalence ?

Avec une autonomie d’à peine 150 km et une quasi absence de rangement, ce Nimbus One semble taillé pour les trajets domicile travail afin de permettre à son conducteur de s’échapper des embouteillages sans pour autant devoir porter un casque.

Si son tarif avoisinant les 10 000$ à l’achat et 200$/mois à la location est dans la moyenne globale des véhicules à deux ou trois roues, difficile de savoir quelle clientèle y trouvera son compte à cause du manque évident de polyvalence.

Symbole d’une transformation profonde de la mobilité urbaine

Le Nimbus One témoigne de l’évolution qui s’opère au cœur des grandes villes. Les difficultés de circulation combinées au prix de l’essence sur fond de bouleversement écologique poussent les fabricants à imaginer des solutions de transport alternatives qui tentent de répondre à ces problématiques. On pense aux trottinettes électriques ou par exemple à la Citroën AMI One qui mettent de côté la polyvalence au profit de la grande optimisation du véhicule face à un usage précis.

Reste désormais à savoir si cette tendance répondra réellement aux enjeux de demain tant sur le plan écologique que pratique.

Le Nimbus One, avenir de la mobilité ?

