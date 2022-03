Les NFTs débarquent sur Instagram￼

Marck Zuckerberg le patron de Meta vient d’annoncer l’arrivée des NFTs sur Instagram. Dans quelques mois les utilisateurs pourront acheter et vendre des jetons non fongibles. Une suite logique qui permettera sans doute d’accompagner le développement du métaverse sur ce nouveau marché en plein essor .

La fièvre des NFTs n’est pas prête de s’arrêter et gagne peu à peu du terrain sur les réseaux sociaux. Après Twitter, c’est au tour d’ Instagram de rejoindre la danse. En effet, à l’occasion d’une conférence au SXSW d’Austin (États-Unis), Mark Zuckerberg, patron de Meta (Facebook), a révélé l’arrivée imminente des NTFs sur Instagram. Il se sera possible non seulement d’acheter et de vendre des NFTs mais aussi d’en créer directement via la plateforme. Une nouveauté qui devrait permettre au Metaverse de prendre du galon et de rallier à ses rangs de nouveaux usagers.

Instagram se prépare à l’arrivée imminente des NFTs

Gérer votre collection personnelle, acheter, vendre et même créer vos propres NFTs sera bientôt possible sur Instagram. C’est ce qu’a affirmé Mark Zuckerberg hier lors d’une conférence sur le média SXSW et cela n’a rien de surprenant. En effet, le patron de Meta avait déjà montré son intérêt pour le marché des actifs numériques l’année dernière, dans l’optique d’enrichir ses services. Le responsable d’Instagram Adam Mosseri, avait lui aussi évoqué le sujet il y a plusieurs mois, affirmant que ses équipes exploraient activement la possibilité d’intégrer des jetons numériques à la plateforme.

Pour le moment, très peu d’informations ont été rendues publiques concernant le projet ambitieux de Mark Zuckerberg. Impossible alors de savoir quelle forme prendra celui-ci sur la plateforme. Mais l’arrivée des NFTs devrait se faire d’ici quelques mois et permettre au réseau social de gonfler ses revenus.

Les NFTs seront bientôt sur Instagram

Déjà en septembre 2021 le marché des NFTs représentait plus de trois milliards de dollars et la valeur de celui-ci avait été multipliée par dix au cours du même été. En janvier 2022, le volume mensuel d’échanges de tokens non fongibles a atteint un nouveau record à 6,2 milliards de dollars. Et ce n’est qu’un début : n’oublions pas que ce marché est encore un secteur naissant, en phase d’émergence. Les analystes avaient vu juste, l’année 2022 marquera l’adoption et la prolifération de nouveaux cas d’utilisation uniques de la technologie NFT et une adoption grand public. Dans cette logique, il est certain que les NFTs seront aussi présents dans le Métavers.

Les NFTs dans le Métavers

Bientôt les objets virtuels pourront être utilisés comme vêtements ou comme objets à intégrer directement au monde virtuel rêvé par le patron de l’empire Facebook. “J’espère que vous savez que les vêtements que votre avatar porte dans le metavers, vous savez, peuvent être des NFT”, avait-il souligné, avant de préciser que “des tas de choses techniques doivent être réglées avant que ça ne puisse vraiment se mettre en place”.

Pour intégrer les jetons non fongibles à son écosystème, Meta devra mettre en place une comptabilité et les intégrer à son portefeuille numérique, le dénommé Novi. Officialisé en 2021 celui-ci est déjà en cours de test dans plusieurs pays. À l’avenir, Novi devrait donc permettre d’intégrer les NFTs créés sur Instagram, mais aussi ceux achetés via des plateformes tierces.

En effet, le Métavers ne veut pas se contenter d’offrir à l’utilisateur une promenade virtuelle dans un joli décor en 3D, il ambitionne d’établir un pont solide entre univers virtuel et économie réelle, en s’imposant comme une sorte de plate-forme globale : place de marché, réseau social et espace de rencontre, vitrine pour les concepteurs de projet, les entreprises ou les créateurs de NFTs. L’arrivée de ces jetons non fongibles sur les plateformes communautaires est en tous les cas une tendance partie pour durer.