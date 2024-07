Vous ne lavez jamais cet appareil de cuisine et c’est une erreur

Vous croyez laver complètement votre cuisine et faire parfaitement votre vaisselle : il y a de fortes chances que ça ne soit pas réellement le cas… Un appareil n’est que trop rarement nettoyé.

La cuisine est un espace où la propreté doit régner. En effet, la confection des plats nécessite une attention particulière si l’on ne veut pas attraper de maladies et cela va de la préparation des aliments au nettoyage de vos ustensiles.

Toutefois, et ce même dans des cuisines très propres, il est un appareil qui est bien trop souvent négligé lorsque l’on parle de nettoyage (et pour cause, c’est celui qui s’en charge) : le lave-vaisselle.

Le lave-vaisselle : le grand oublié du nettoyage de la cuisine

Selon une étude d’Applied and Environmental Microbiology, le lave-vaisselle est l’appareil qui est le plus susceptible de contenir toutes sortes de bactéries…

Et ce n’est pas un hasard, car il n’est que trop peu souvent lavé et comporte tous les critères adéquats au bon développement de champignons et autres bactéries : notamment à cause de la combinaison de température chaude et d’humidité, il n’est pas rare de voir un micro-climat se développer sur les joints et dans les conduits de votre lave-vaisselle.

C’est un cas extrême mais des versions minimes sont peut-être visibles dans votre lave-vaisselle

Il convient tout de même de ne pas dramatiser la situation. Contacté par Ouest France, la professeure Erica Hartmann explique :

« Le risque de contamination pour une personne en bonne santé a une probabilité équivalente à celle d’une attaque de requin. » (soit environ 1 sur 3,7 millions, ndlr)

Ensuite, pour limiter davantage les risques d’infection (ou juste de développement de bactéries), vous pouvez :