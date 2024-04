Comment bien nettoyer son lave-linge ? 8 étapes à ne surtout pas négliger

Vous utilisez votre lave-linge presque tous les jours, si ce n’est pas tous les jours. Il est donc nécessaire de l’entretenir pour maintenir son efficacité et surtout sa durée de vie.

Entretenir et décrasser son lave-linge est essentiel pour prolonger sa durée de vie, optimiser son efficacité et prévenir les mauvaises odeurs ainsi que la prolifération de bactéries. Surtout lorsque l’on sait que dans chaque foyer français, ce sont plus de quatre machines réalisées par semaine.

Voici donc un guide complet en plusieurs étapes pour éviter de devoir racheter une machine à laver dans deux ans.

Pourquoi nettoyer votre lave-linge ?

Nettoyer régulièrement votre lave-linge est crucial pour plusieurs raisons. Et ça va bien au-delà de la simple apparence de propreté. Voici les principaux avantages d’un entretien régulier :

Amélioration de l’efficacité du lavage,

Économies d’énergie,

Prolongement de la durée de vie de l’appareil,

Prévention des mauvaises odeurs,

Réduction des risques d’allergies,

Prévention des fuites et autres problèmes,

Meilleure dissolution et distribution plus efficace du détergent.

1. Nettoyer le joint de la porte

Nettoyage : hebdomadaire

Le joint de la porte est un nid à bactéries et à moisissures. Commencez par enlever les résidus visibles à la main, puis nettoyez-le avec un mélange d’eau chaude et de vinaigre blanc. Assurez-vous de bien sécher le joint après le nettoyage pour éviter la réapparition de moisissures.

2. Vérifier et nettoyer le filtre de vidange

Nettoyage : mensuelle

Le filtre de vidange peut s’obstruer avec le temps, ce qui peut affecter les performances de votre machine. Consultez le manuel d’utilisation de votre lave-linge pour localiser le filtre, retirez-le délicatement, puis enlevez les débris. Rincez-le sous l’eau courante avant de le remettre en place.

3. Nettoyer le bac à détergent

Nettoyage : mensuelle

Les résidus de détergent et d’assouplissant peuvent s’accumuler dans le bac, provoquant des blocages et une mauvaise distribution du produit. Retirez le bac à détergent et faites-le tremper dans un mélange d’eau chaude et de vinaigre blanc. Utilisez une vieille brosse à dents pour éliminer les résidus récalcitrants.

4. Lancer un cycle de nettoyage à vide

Nettoyage : Tous les 1 à 2 mois

Faites tourner votre lave-linge à vide sur un cycle chaud (60°C ou plus) avec du vinaigre blanc ou un nettoyant spécifique pour lave-linge. Ce cycle aidera à éliminer les bactéries, les résidus de détergent et les mauvaises odeurs.

5. Entretenir le tambour

Nettoyage : mensuel

Après avoir effectué un cycle de nettoyage à vide, essuyez l’intérieur du tambour avec un chiffon doux et sec. Pour prévenir la rouille et éliminer les taches tenaces, vous pouvez frotter délicatement avec un mélange de bicarbonate de soude et d’eau.

6. Nettoyer l’extérieur de la machine

Nettoyage : mensuel

Utilisez un chiffon humide imbibé d’eau savonneuse pour nettoyer l’extérieur de votre lave-linge. Évitez l’utilisation de produits abrasifs qui pourraient endommager la finition.

7. Laisser la porte ouverte

Après chaque utilisation, laissez la porte de votre lave-linge entrouverte pour permettre à l’air de circuler et éviter la formation de moisissures et de mauvaises odeurs.

8. Vérifier les tuyaux d’alimentation

Nettoyage : annuelle

Inspectez régulièrement les tuyaux d’alimentation en eau pour détecter d’éventuelles fuites, des craquelures ou des signes de faiblesse. Remplacez-les tous les 5 ans pour prévenir les fuites d’eau.