Entre les traces de doigts, les traces laissées par la sueur des mains, l’accumulation de poussière et les bactéries et virus, un nettoyage de tablette tactile s’impose régulièrement. Voici la procédure et le matériel nécessaire.

Pourquoi faire un nettoyage de tablette tactile régulièrement ?

Nous utilisons au quotidien certains dispositifs souvent de très nombreuses fois. Qu’il s’agisse de nos smartphones, télécommandes ou des tablettes tactiles. Or, en plus de prendre la poussière naturellement, d’être en contact avec de très nombreuses surfaces, nos mains ne sont pas toujours d’une hygiène irréprochable… certains utilisent même leur équipement aux toilettes ! Résultat, notre tablette se retrouve salie par la poussière, la sueur, les impuretés, les traces de doigts sur l’écran, mais aussi de nombreux microbes. C’est pourquoi un nettoyage de tablette ou d’iPad est indispensable régulièrement voir très régulièrement en ces temps de Coronavirus. Voici comment bien nettoyer sa tablette tactile ou son smartphone.

Matériel et produits pour nettoyer sa tablette tactile, iPad ou smartphone

Afin de réaliser un nettoyage de tablette tactile qui soit efficace, un certain nombre de produits et de matériels seront nécessaires. Rien de bien difficile à se procurer n’ayez crainte.

Un chiffon en microfibre pour les traces de doigt

Les traces de doigt sont les souillures les plus visibles sur l’écran d’une tablette tactile. En effet, lorsque l’on tapote sur l’écran, nos doigts laissent des marques grasses assez disgracieuses et qui gênent un peu la lecture. Un chiffon en microfibre est idéal pour éliminer ces traces. Vous pouvez, par exemple, utiliser un chiffon tel que ceux qui sont recommandés pour les lunettes. Oubliez vos mouchoirs ou le papier absorbant. Ceux-ci pourraient effectivement rayer votre écran.

Un kit de nettoyage de tablette : la solution idéale

Il existe dans le marché des kits de nettoyage de tablette tactile, d’iPad ou de smartphone. Ils contiennent généralement une paire de chiffons en microfibres ainsi qu’une lotion de nettoyage. Pratiques à utiliser ils n’offrent cependant pas tous un niveau de désinfection suffisant.

Les produits pour lunettes : une autre bonne alternative

Les kits de nettoyage de lunettes de vue sont aussi une bonne alternative, car ils utilisent des chiffons microfibres, mais aussi des produits qui n’abîment pas la tablette. Vous pouvez vous en procurer chez tous les opticiens pour quelques euros.

Utilisez un produit désinfectant pour décontaminer votre tablette tactile

Des chercheurs britanniques ont démontré que nos tablettes tactiles, iPad et smartphones sont de véritables nids à bactéries. Selon l’étude menée par les scientifiques, nos appareils seraient 10 fois plus contaminés… qu’une cuvette de toilettes ! En période de Coronavirus, désinfecter sa tablette doit devenir un réflexe. Vous trouverez des produits désinfectants spécifiques dans le commerce. Les lingettes désinfectantes sont aussi une bonne alternative. Le vinaigre blanc reste une bonne solution si vous n’avez pas de produit. N’utilisez pas d’alcool directement sur la tablette tactile, car il pourrait détériorer votre appareil.

La désinfection de tablette tactile avec les rayons ultraviolets

Autre solution pour décontaminer sa tablette tactile après nettoyage est une désinfection avec les rayons ultraviolets. Il existe différents modèles de stérilisateurs UV dans le commerce. Leur efficacité contre le Coronavirus a d’ailleurs été démontrée. Cette méthode est très efficace pour tuer virus et bactéries. Certaines boutiques de téléphonie proposent d’ailleurs ce service.

Comment bien faire le nettoyage de sa tablette tactile

Voici la procédure à suivre pour le nettoyage de votre tablette tactile ou de votre iPad, mais aussi de votre smartphone.

Procédure pour bien nettoyer sa tablette tactile ou iPad

Mettre votre tablette tactile en veille ou l’éteindre avant de commencer à la nettoyer pour éviter de lancer des applications ou modifier des paramètres.

Utilisez le chiffon en microfibres pour nettoyer l’écran de votre tablette tactile de toutes traces de doigts. Le chiffon doit être humidifié, mais pas mouillé. Réalisez l’opération de nettoyage en faisant des mouvements circulaires en partant du centre.

Utilisez un chiffon antistatique en microfibre pour éliminer les traces de poussières, de sueur et tous autres résidus. Le chiffon devra être lui aussi humidifié avec un produit nettoyant. Passez ensuite un chiffon sec pour terminer l’opération.

Terminez l’opération en utilisant un produit désinfectant.

Ce qu’il ne faut surtout pas faire lors du nettoyage

N’utilisez pas d’alcool, de produit à vitre, de solvant ou de détergent.

N’appliquez jamais le produit directement sur la tablette tactile, mais sur le chiffon.

N’exagérez pas sur la quantité de produit à utiliser, le chiffon doit être humide, mais pas trempé.

Ne vaporisez pas le produit sur l’écran, mais sur le chiffon.

Le nettoyage de la tablette tactile ne doit pas être vigoureux, mais doux avec des gestes circulaires.

Ne grattez surtout pas l’écran pour éliminer une saleté.

N’immergez jamais votre tablette dans l’eau et ne la passez pas non plus sous le robinet

Quelques conseils supplémentaires :