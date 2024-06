Nettoyez parfaitement votre Thermomix grâce à cette astuce très simple

Qu’il s’agisse de préparer une soupe réconfortante, de pétrir une pâte à pain ou de concocter un sorbet aux petits oignons pour cet été, le Thermomix ne déçoit jamais. Mais dès qu’il s’agit de le nettoyer, c’est autre chose et surtout la partie en inox…

Que ce soit pour le Thermomix ou pour tout autre robot de cuisine, les parties en inox sont difficiles à nettoyer. Entre les taches de betterave tenaces (la couleur qui s’incruste sur l’inox) et les résidus d’oignon qui s’accrochent telle une moule à son rocher, il n’est pas rare de perdre patience et d’utiliser la partie grattante de l’éponge quitte à rayer le bol… Heureusement, nous avons quelques astuces qui vont vous changer la vie.

L’inox, un ami qui peut devenir un ennemi

Le bol et les accessoires en inox de votre Thermomix ou autre robot de cuisine sont des composants essentiels qui méritent toute votre attention. Malheureusement, un mauvais entretien peut vite les endommager. Alors, comment faire briller cet inox sans se ruiner en produits miracles ?

Première règle d’or : évitez les éponges abrasives. Elles sont le pire ennemi de votre inox, laissant des rayures, on peut le dire, disgracieuses. Optez plutôt pour une éponge douce et non abrasive.

Deuxième astuce : oubliez les produits chimiques agressifs. Ils ne feront qu’altérer l’éclat de l’inox. Un simple mélange d’eau et de vinaigre blanc fera largement l’affaire. Pour une brillance optimale, utilisez un chiffon doux imbibé de vinaigre blanc.

Les petits secrets de grand-mère

Nos grands-mères avaient des astuces simples mais efficaces, et c’est le moment de les ressortir du placard. Par exemple, l’alcool ménager est une solution efficace pour éliminer les traces de graisse. Un chiffon humide, quelques gouttes d’alcool ménager, et le tour est joué !

Autre astuce étonnante : la mie de pain pour nettoyer le hachoir. Passez de la mie de pain dans votre hachoir pour absorber les résidus de viande et faciliter le nettoyage.

Oui, oui, c’est bien une astuce de grand-mère !

Un nettoyage efficace pour le bol du Thermomix

Le bol du Thermomix peut être un vrai casse-tête. Pour un nettoyage en profondeur, essayez cette méthode infaillible : remplissez le bol d’eau chaude, ajoutez une cuillère de bicarbonate de soude et mixez pendant quelques secondes. Les résidus alimentaires se décolleront comme par magie. Pour les taches plus tenaces, faites tremper le bol dans une solution de cristaux de soude et d’eau chaude.

Vous avez des traces colorées laissées par les légumes ? Pas de panique. Frottez les zones tachées avec un peu d’huile de tournesol, puis lavez avec de l’eau savonneuse. Vos accessoires retrouveront leur éclat d’origine.

Eau chaude + bicarbonate = votre atout nettoyage sans faille.

Les petits plus qui font la différence

Mais il existe aussi une astuce pour un nettoyage express ! Après avoir préparé un plat, versez de l’eau chaude et une goutte de liquide vaisselle dans le bol, puis mixez quelques secondes. Rincez et voilà, votre Thermomix est prêt pour une nouvelle recette.

Enfin, n’oubliez pas de nettoyer les petites pièces comme les joints et les lames. Une brosse à dents usagée sera parfaite pour atteindre les recoins difficiles d’accès. Un dernier rinçage à l’eau claire et tout sera impeccable.