Netflix : les 3 meilleurs jeux de l’application mobile qu’il faut absolument tester

Vous ne rêvez pas, Netflix propose bien son propre catalogue de jeux vidéo, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il cache quelques merveilles. Vous n’êtes pas convaincu ? Dans ce cas, laissez vous guider par ce top 3 qui pourrait bien vous faire changer d’avis.

Oui, vous avez bien lu Netflix Gaming. Depuis 2021, la célèbre plateforme propose une sélection de jeux pour mobiles, directement depuis son application de streaming. Si la liste des jeux proposés était, au départ, peu engageante, Netflix a su étoffer son catalogue pour aujourd’hui proposer de nombreuses pépites qui valent le détour.

Et l’entreprise américaine ne compte pas s’arrêter là ! Elle serait en train de travailler sur la possibilité de jouer sur la TV en utilisant un smartphone en guise de manette, ainsi que la possibilité de jouer sur PC directement depuis un navigateur.

Pour vous aider à supporter les longs mois d’hiver qui nous attendent, nous avons décidé de vous concocter un top 3, subjectif, des meilleurs jeux actuellement disponibles sur Netflix Gaming.

#3 – 12 Minutes

Voici un des jeux indépendants stars du moment. 12 minutes, développé par le studio Annapurna Interactive, raconte un thriller surnaturel dans lequel un homme est bloqué dans une boucle temporelle.

Grâce à une caméra en vue de dessus, et un gameplay simplifié, il appartient alors au joueur de trouver la solution pour sortir le personnage de cette boucle.

Grâce à un scénario haletant et des doublages remarquables (merci Willem Dafoe, Daisy Ridley et James McAvoy), ce jeu vous accompagnera pendant plusieurs heures au moins.

Une ambiance étouffante, qui nous rappelle Shining par certains aspects

#2 – Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge

Vous ne voulez pas vous casser la tête et cherchez quelque chose de plus léger ? Parfait, on a exactement ce qu’il vous faut ! TMNT : Shredder’s Revenge est un beat’em’all qui se dresse fièrement dans la lignée de ses prestigieux ancêtres comme Turtle in Time, sorti sur SNES en 1992.

Ici, on a droit à du Pixel Art de qualité et à un gameplay peu technique qui le rend accessible au plus grand nombre. Enfin, on prendra plaisir à contrôler les différents personnages qui disposent chacun de leurs propres spécificités.

Seul regret : les doublages sont uniquement en anglais. Notre âme d’enfant aurait aimé pouvoir chanter « Quatre tortues d’enfer dans la ville, chevaliers d’écailles et de vinyle, ce sont des guerriers fantastiques, ils sortent les nunchakus, c’est la panique ».

Cowabunga, le cri des ninjas !

#1 – Moonlighter

On vous le dit tout de suite : c’est notre jeu préféré du moment sur smartphone. Dans un monde partiellement inspiré de Zelda, notre protagoniste, nommé Will, tient un magasin le jour, et part explorer le monde autour de lui la nuit.

C’est cette particularité qui fait l’intérêt du jeu. Vous devrez, en effet, gérer votre magasin, votre inventaire et partir combattre des monstres dans les donjons environnants. L’ensemble est porté par des graphismes qui nous replongent volontiers en enfance, rendant l’ensemble très addictif. On regrette simplement une durée de jeu un peu courte.

On vous prévient, vous ne quitterez pas votre smartphone sans avoir fini le jeu

