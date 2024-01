Netflix : la publicité risque d’arriver sur un autre service de la plateforme de streaming

Netflix cherche toujours à rentabiliser son service de streaming et pour y parvenir, la société pourrait intégrer de la publicité sur un autre service de la plateforme.

Depuis un peu plus d’un an, Netflix a ajouté une offre payante moins chère que les autres qui permet d’accéder au catalogue en regardant quelques pubs (4 minutes toutes les heures). Le but affiché était alors de trouver une nouvelle source profit en attirant des annonceurs sur la plateforme.

Manifestement, le gain d’argent généré par cette nouvelle offre n’est pas suffisant et Netflix chercherait actuellement à étendre l’espace publicitaire aux jeux vidéo.

Les publicités bientôt dans les jeux Netflix ?

Le Wall Street Journal révèle que les dirigeants de Netflix réfléchiraient activement rentabiliser leurs jeux vidéo qui étaient, jusqu’à maintenant, entièrement gratuits et dépourvus de publicités.

Il s’agit, pour le moment, d’un des points faibles de Netflix qui ne parvient toujours pas à rendre ce service intéressant et ne touche qu’1% de ses utilisateurs avec, selon Apptopia (les dernières données datent d’octobre 2023, soit avant la sortie de la trilogie GTA).

A défaut de le supprimer, plusieurs pistes sont alors envisagées :

Afficher de la publicité,

Proposer des nouveaux jeux payants,

Intégrer des microtransactions à l’intérieur de certains jeux,

Ajouter le cloud gaming avec une manette sur le smartphone pour enfin pouvoir jouer sur sa télé.

Les plateformes de streaming : une rentabilité hors d’atteinte ?

Fin du partage de compte, augmentation du prix de chaque abonnement, Netflix – mais aussi Disney+ et les autres plateformes – peine à être rentable…

Il faut dire que le nombre d’abonnés n’est pas infini et que la multiplication de nouvelles plateformes n’a fait que diviser la masse des potentiels utilisateurs sur plusieurs services. Ainsi, Netflix avait perdu des abonnés pour la toute première fois en 2022 et lancé sa plateforme de jeux vidéo dans la foulée : surement pour toucher une nouvelle tranche de consommateurs.

Il ne fait donc aucun doute que si cette nouvelle fonctionnalité de l’application n’est pas plus utilisée, les décisionnaires devront rapidement trouver un moyen de capitaliser sur les rares utilisateurs du service… et donc potentiellement de les exposer à des publicités même s’ils paient une offre sans pub.