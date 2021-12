Si vous possédez un vidéoprojecteur Nebula ou Xgimi Halo ou bien si vous comptez en acheter un, vous n’êtes pas sans savoir qu’une application phare du streaming vidéo n’apparaît pas dans le store du projecteur, Netflix.

L’application n’est en effet pas encore intégrée aux projecteurs fonctionnant sous Android TV. Ou du moins, pas directement : l’avoir nécessite un certain nombre de manipulations. Pourtant, on retrouve de nombreuses autres marques de vidéoprojecteurs qui possèdent Netflix directement depuis leur interface comme le Viewsonic M2e. Pourquoi cette différence entre les projecteurs Android TV et les autres ? Qu’est-ce qui explique que Netflix n’a pas encore accepté d’être sur l’ensemble des projecteurs du marché ? On vous dit tout.

Pourquoi Netflix n’existe pas sur les projecteurs Android TV ?

Netflix marche sous forme de licence, c’est donc aux projecteurs d’acheter cette licence pour avoir sur leur interface l’application dédiée. Mais Netflix ne l’accorde qu’après évaluation au cas par cas des produits du demandeur. Sa politique est de ne proposer son service qu’aux marques ayant un très grand nombre d’utilisateurs ou qui possèdent un écosystème intégré. Les vidéoprojecteurs qui fonctionnent sous Android TV n’ont pas encore atteint ces objectifs. Malgré l’intégration du Google Play Store et de nombreuses applications similaires (Prime Video, Canal +, etc.), Netflix résiste et leur refuse la licence.

Netflix : Projecteurs Android TV vs Projecteur WebOS

La question qui se pose : pourquoi ces projecteurs n’ont pas le droit à la licence alors que d’autres l’ont déjà obtenu ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de distinguer les marques proposant des projecteurs en deux catégories.

D’abord, les marques spécialisées proposant des projecteurs “classiques”, avec une interface qui fonctionne sous un système d’exploitation reconnu sur les vidéoprojecteurs. Ces marques offrent des produits qui sont déjà beaucoup vendus et avec un poids important sur le marché, ce qui leur a permis d’obtenir la licence. Par exemple, le LG CineBeam ou du Viewsonic M2e possède Netflix.

Xiaomi seul au monde

L’autre cas est spécifique à Xiaomi : sa renommée et le nombre de ses appareils qui demandent l’utilisation de Netflix (téléphones, téléviseurs…) ont fait plier le géant du streaming. Ce dernier lui a accordé la licence pour l’ensemble de ses produits. C’est donc la seule marque qui propose des projecteurs Android TV intégrant Netflix.

Malgré ce blocage, il est néanmoins possible d’obtenir Netflix sur vos projecteurs, même si ces derniers n’intègrent pas l’application. On vous explique comment !

Comment télécharger Netflix sur Xgimi ou Nebula ?

Pour télécharger Netflix sur votre projecteur Android TV, il existe plusieurs possibilités. La première est de passer par une application tiers intégrant Netflix : c’est le cas des projecteurs Nebula, comme le Nebula Solar. Ce projecteur possède une application, Nebula connect, qui a une version mobile de Netflix. Cette version n’est pas parfaitement optimisée et sa qualité ne dépasse pas 1080p (dommage pour les projecteurs 4K) mais permet de profiter des programmes proposés par le site de streaming.

Netflix APK ou Fire Stick

Une autre option est de passer par le téléchargement de l’APK. Il faut, pour cela, télécharger sur une clé USB l’APK de Netflix et le mettre sur la mémoire de votre vidéoprojecteur. Utilisez ensuite un explorateur de fichiers pour lancer l’installation. L’application Netflix sera alors disponible sur une application capable de lire le téléchargement comme par exemple KODI.



Enfin, une dernière option est l’Amazon Fire Stick. Il permet d’intégrer sur votre vidéoprojecteur l’interface Fire, qui elle a accès à Netflix. Cette option n’est pas des plus logique : ajouter via un TV Stick une interface qui existe déjà sur le projecteur uniquement pour profiter de Netflix interroge !

Quand Netflix sera-t-il disponible ?

Selon une réponse de Netflix au support Nebula, la marque doit atteindre la vente d’un million de projecteurs fonctionnant sous Android TV avant de pouvoir entamer les discussions à propos de l’obtention de la licence. Quand on pose la question à Xgimi, pas d’information communiquée sur la possible arrivée de Netflix sur leurs produits. Mais ce dont on peut être sûr, c’est que son intégration est prévue sous peu. De plus, la tenue de mises à jour régulières des projecteurs sous Android TV permet d’être assurée d’avoir Netflix sur vos projecteurs déjà achetés quand il sera disponible.

Road to 1 million donc !