Netflix perd plus de 200 000 abonnés, une première pour la plateforme

Netflix, le service de streaming dont le nombre d’abonnés était monté en flèche pendant le confinement, cherche des moyens pour compenser sa perte inédite de 200 000 abonnés dans le monde.

C’est une première depuis une décennie. Après des années de conquête, notamment pendant la crise du Covid-19, le géant de la vidéo en ligne Netflix perd des abonnés. En effet la plateforme enregistre la perte record de 200 000 abonnés alors que la direction prévoyait d’en gagner 2,5 millions supplémentaires.

Cette baisse s’explique selon Netflix par la suspension de ses activités en Russie le mois dernier qui à elle seule lui a fait perdre 700.000 abonnés, mais aussi par les difficultés du groupe d’acquérir de nouveaux abonnés. On peut aussi citer les récentes hausses de prix de la plateforme de Netflix, qui ont pu faire quitter un certaine nombre de ses utilisateurs. Afin d’y remédier et de renflouer ses caisses, la plateforme prévoit de limiter au maximum le partage de compte et d’intégrer des publicités sur sa plateforme.

Netflix veut lutter contre le partage de mots de passe

Netflix estime que plus de 100 millions d’utilisateurs ne payent pas d’abonnements et afin de lutter contre la baisse de croissance, la plateforme prévoit de sévir le partage de mots de passe. Pour ce faire, l’entreprise planche sur la facturation d’un supplément aux abonnés qui partageraient leur compte en dehors de leur foyer. Le géant du streaming a mis en place différentes approches pour monétiser le partage et deux nouvelles fonctionnalités payantes ont déjà vu le jour en Amérique latine. Celles-ci laissent le choix à ses abonnés de payer pour des foyers supplémentaires, le but n’étant pas d’interdire le partage mais simplement de payer un peu plus pour le faire, selon l’entreprise.

Le système anti-partage devrait se déployer d’ici un an

« C’est une grande opportunité, car ces ménages regardent déjà Netflix et profitent de notre service. Le partage a probablement contribué à alimenter notre croissance en permettant à davantage de personnes d’utiliser et de profiter de Netflix. Et nous avons toujours essayé de faciliter le partage au sein du foyer d’un membre, avec des fonctionnalités telles que les profils et les flux multiples ». Reed Hastings, co-fondateur de Netflix

Il sera ainsi possible de créer des sous-comptes attribuables à un utilisateur ne vivant pas sous le même toit que le compte hébergeur. Chaque sous-compte utilisateur sera accessible via un identifiant et un mot de passe et disposera d’un profil unique mais aussi de recommandations personnalisées. Une mesure qui permettra à Netflix de collecter de nouvelles données et d’identifier un partage de compte illégal en dehors d’un foyer.

L’arrivée des publicités sur la plateforme

Aux grands maux les grands remèdes. En plus d’avoir perdu des abonnés, la plateforme de streaming a aussi perdu 24 % d’action en bourse, de quoi affoler les investisseurs. C’est pourquoi lors de la conférence de présentation des résultats qui s’est tenue le 19 avril, le patron Reed Hastings a annoncé que Netflix allait proposer des formules financées par la publicité.

Cette alternative est selon l’entreprise un bon moyen de proposer aux consommateurs qui ne sont pas allergiques à la publicité des abonnements plus abordables, mais cela devrait aussi leur permettre de recruter davantage d’abonnés.

« Ceux qui suivent Netflix depuis longtemps savent que je me suis toujours opposé à la complexité de la publicité et je suis très fan de la simplicité de l’abonnement. Mais aussi fan que je puisse être, je suis encore plus partisan de laisser le choix aux consommateurs. Certains consommateurs sont plus tolérants envers les pubs et veulent payer moins cher : leur permettre d’obtenir ce qu’ils veulent aurait beaucoup de sens. » Reed Hastings, co-fondateur de Netflix

C’est un changement radical pour l’entreprise qui jusque-là se différenciait des autres plateformes par l’absence de pub. Reste à voir si toutes ces mesures permettront à Netflix de remonter la pente et de faire face à une concurrence du streaming toujours plus rude.