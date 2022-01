Netflix : nouvelle hausse des prix aux USA, la France bientôt concernée ?

Moins d’un an après l’augmentation des tarifs sur sa plateforme aux Etats-Unis et au Canada, Netflix récidive : toutes les formules sont concernées et subissent une hausse de 1 à 2 $.

Quelques mois après la France, c’est au tour des abonnés des États-Unis et du Canada de sortir le porte-monnaie : le leader du streaming Netflix revoit sa grille tarifaire et a annoncé ce vendredi l’augmentation de tous ses tarifs. L’abonnement entrée de gamme passe notamment de 8,99 dollars à la barre symbolique des 9,99 dollars par mois. De quoi en faire râler certains, qui commencent à être agacés des révisions tarifaires fréquentes chez Netflix ces dernières années. Doit-on nous aussi nous attendre à une hausse des prix en France ?

Etats-unis et Canada : une nouvelle fois touchés par la hausse des prix de Netflix

L’augmentation des tarifs concerne toutes les formules :

la formule Basic passe de 8,99 à 9,99 dollars

la formule Standard passe de 13,99 dollars à 15,49 dollars

la formule Premium passe de 17,99 dollars à 19,99 dollars

L’application de ces tarifs se fera directement pour les nouveaux abonnés. Quant aux utilisateurs déjà inscrits, ils recevront un e-mail pour les avertir 30 jours avant la mise en application.

La hausse des prix se fait de plus en plus fréquente chez Netflix. Le géant du streaming a justifié sa grille tarifaire en expliquant qu’il souhaitait élargir son offre “Nous mettons à jour nos prix afin de continuer à offrir une grande variété d’options de divertissement de qualité”. Il est vrai que Netflix doit faire face à une concurrence de plus en plus rude sur le marché du streaming, et les nouvelles plateformes telles que HBO Max ou encore Disney+, même si elles sont encore loin derrière Netflix, ne cessent de gagner en popularité. Augmenter ses tarifs comporte un risque, puisque les clients pourraient se désabonner, mais Netflix reste confiant et a même vu ses actions gagner du terrain.

De nouveaux tarifs en France?

Pour l’instant, la hausse des tarifs annoncés ne concerne pas la France, mais cela ne saurait tarder. Lorsque Netflix avait annoncé sa hausse des prix aux États-Unis en octobre 2020, il avait fallu attendre août 2021 pour la même annonce en France, avec une mise en application en octobre 2021 pour les anciens abonnés. Il faudra donc sans doute attendre 2023 pour savoir si augmentation il y aura. L’occasion pour certains de se demander quel prix seront-ils prêts à mettre pour conserver leur abonnement Netflix.