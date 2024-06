L’offre Netflix 100% gratuite et légale : l’idée folle de ce géant du streaming

Netflix réfléchirait à une nouvelle offre gratuite pour attirer un nouveau public : cette stratégie peut-elle marcher ?

Les plateformes de streaming se multiplient et il devient de plus en plus coûteux de toutes les avoir. Fort de ce constat, et afin de multiplier leur nombre d’abonnés, certaines d’entre elles ont commencé à proposer des offres moins onéreuses avec des publicités.

Cette stratégie a pu permettre d’amener de nouveaux utilisateurs (mais Netflix se retrouve à nouveau à un plafond d’abonnés) et celle consistant à rendre plus restrictif le partage de compte ne porte manifestement pas ses fruits…

Que faire alors pour attirer des personnes qui ne peuvent pas dépenser presque 20€ par mois ni compléter les 6€ manquants pour bénéficier du partage de compte ? Réponse : une offre 100% gratuite.

Une offre 100% gratuite, mais aussi 100% pub

La plateforme possède d’ores et déjà un abonnement payant avec pub (pour 5,99€) et, selon Bloomberg, la plateforme réfléchirait à un abonnement 100% gratuit.

Cette offre permettrait au géant du streaming d’attirer de nouveaux annonceurs en leur proposant des nouveaux créneaux de publicité sur la plateforme, mais aussi de nouveaux utilisateurs qui verraient alors une version à la demande de la télévision classique.

Sur le papier, cette offre semble être « gagnant-gagnant » mais est-ce vraiment le cas ?

Une offre si bénéfique pour les utilisateurs ?

Netflix avait déjà lancé une telle offre au Kenya avant de la retirer l’année dernière. À l’époque, les exécutifs de Netflix auraient discuté (selon Bloomberg) d’établir ce genre de service dans des pays où les chaînes de télévision étaient plus populaires (Allemagne et Japon, notamment).

Et vous voyez sûrement le problème… Si les utilisateurs se sont massivement dirigés vers Netflix (et les autres plateformes) c’étaient en partie pour :

Le service à la demande.

L’absence de publicité.

Par exemple, aujourd’hui, Prime Video propose un abonnement supplémentaire pour enlever les pubs et forcé de constater que l’offre de base est particulièrement contraignante…

Cela peut, certes, pousser certains utilisateurs à s’abonner, mais aussi leur donner envie de quitter le service et ce n’est peut-être pas pour rien que Netflix n’a toujours pas franchi le pas.

L’offre gratuite avec pub risque de rendre inutile l’abonnement (payant) avec pub.

avec pub. L’abondance de pub risque de dégouter les utilisateurs et de les pousser vers la concurrence.

Netflix fait donc face à un calcul peu évident qui pourrait autant lui faire perdre des abonnés qu’en séduite des nouveaux.