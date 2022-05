Opération séduction pour le géant du streaming Netflix, qui en vue de récupérer (ou du moins garder) ses abonnés, proposera bientôt des contenus en live.

Regarder des émissions en direct sur Netflix sera bientôt possible. C’est ce que révèle une source du média Deadline, selon laquelle le géant du streaming serait en train de déployer cette fonctionnalité pour une « série d’émissions non scénarisées et d’émissions spéciales de stand-up ». Confirmation qui par ailleurs aurait été donnée par la plate-forme elle-même annonçant qu’effectivement, un petit groupe de personnes travaillerait sur les « premières étapes du développement » du projet.

Une toute nouvelle stratégie est donc mise en place par Netflix qui jusqu’à présent, s’était tenu écarté de ce genre de contenu. Il faut dire que la perte de 200 000 abonnés au premier trimestre 2022 a donné un coup de fouet à la plate-forme qui se voit obligée de réagir pour stopper l’hémorragie à laquelle elle doit faire face pour la première fois en dix ans.

Nouveau contenu, nouveaux abonnés ?

C’est ce qu’espère Netflix qui après avoir augmenté le prix de ses abonnements, banni le partage de mots de passe de ses comptes, entend proposer de nouveaux contenus pour ne serait-ce que conserver ses fidèles abonnés qui se font chaque jour de plus en plus rares.

Alors que ses concurrents comme Amazon Prime Video, Apple TV+ ou encore Disney+ ont tous déjà diffusé du contenu en live, Netflix entre lui aussi dans la danse en souhaitant se démarquer toutefois en proposant des émissions « non-scénarisées » et pourquoi pas des spectacles humoristiques. Une stratégie qui pourrait lui permettre de séduire de nouveaux abonnés sur un secteur plutôt réservé à la télévision classique.

Netflix pourra proposer des spectacles humoristiques en live comme (cf. L’humoriste Blanche Gardin)

Netflix veut faire participer le public

Mais ce ne sera pas la seule nouveauté, le géant du streaming entend profiter de ce nouveau type de contenu pour faire interagir le public. En lançant des jeux télé, des émissions de télé réalité ou encore en produisant ses propres jeux concours comme “Danse avec les stars”, Netflix pourrait inciter ses spectateurs à participer en votant pour le candidat qu’ils souhaitent voir arriver en finale.

Les utilisateurs de Netflix pourront bientôt voter pour leur candidat préféré

Pour le moment aucune information n’a été transmise sur le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité. Encore au stade de recherche, il y a peu de chance que celle-ci ne soit disponible avant 2024. L’avenir nous dira si cette stratégie sera payante pour la plate-forme qui comme toujours mise sur la quantité des programmes proposés plutôt que la qualité.