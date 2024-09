Netatmo lance sa nouvelle marque plus accessible pour la maison connectée : Omajin

Ce matin a eu lieu la conférence de presse tant attendue de Netatmo. Et si certains s’attendaient simplement à l’annonce de nouveaux produits, que nenni. L’enseigne du groupe Legrand spécialisée dans la domotique lance… une nouvelle marque : Omajin.

Si Netatmo est très reconnue dans le monde de la maison connectée et des technophiles, elle l’est beaucoup moins du grand public. Les stars de la marque : la station météo ou encore le thermostat connecté sont installés dans plus de 2 millions de foyers à travers le monde. Pour autant, elle peine à toucher une cible plus large. La raison ? Des produits haut de gamme s’adressant à un public aguerri en matière de technologie.

Pour remédier à ça, elle lance Omajin by Netatmo. Une marque bien plus accessible que sa grande sœur et simple comme bonjour à utiliser. On vous explique.

Omajin by Netatmo : quèsaco ?

Omajin, c’est bien plus qu’un simple label sous l’ombrelle de Netatmo, c’est une approche totalement différente. Alors que Netatmo a bâti sa réputation sur des produits haut de gamme, sophistiqués, et souvent prisés des connaisseurs en technologie, Omajin vise à démocratiser la domotique. L’objectif est de rendre la maison connectée accessible à tous, sans avoir besoin d’être un expert pour comprendre le fonctionnement de ses appareils.

Minute info : Omajin est la contraction de home et imagine.

La marque se positionne clairement sur l’accessibilité, tant en termes de simplicité d’utilisation que de prix. Netatmo a compris que pour toucher une audience plus large, il fallait aller au-delà du cercle restreint des technophiles et rendre la domotique intuitive et abordable. Omajin, c’est l’incarnation de cette nouvelle stratégie.

Les 5 produits de lancement d’Omajin

La marque arrive sur le marché avec 5 produits de 3 gammes différentes afin de créer un écosystème pour la maison : sécurité, confort et énergie. Des technologies toujours de pointes mais à prix bas et simples à utiliser. Tous se contrôle depuis une même application : « My Home ».

Gamme sécurité

Caméra solaire

La caméra solaire d’Omajin est une solution intelligente pour surveiller votre extérieur, avec un atout de taille : elle est totalement autonome grâce à ses panneaux solaires intégrés. Ce système permet de ne pas avoir à gérer les problèmes d’alimentation, ce qui en fait un produit particulièrement adapté aux installations dans des zones difficiles d’accès ou pour ceux qui souhaitent minimiser leur impact énergétique.

Capteur PIR qui détecte les intrus (bien sûr), les animaux, les humains et les voitures.

qui détecte les intrus (bien sûr), les animaux, les humains et les voitures. Batterie 8800mAh rechargeable par elle-même grâce au soleil (et même lorsqu’il n’y en a pas).

rechargeable par elle-même grâce au soleil (et même lorsqu’il n’y en a pas). Vision nocturne HD 1080p.

HD 1080p. Certifiée IP55 , il peut donc pleuvoir sans souci.

, il peut donc pleuvoir sans souci. Sirène 105 db (qui pourrait même réveiller les morts) et haut-parleur intégré.

(qui pourrait même réveiller les morts) et intégré. Carte SD 32 gb offerte ou stockage cloud payant pour enregistrer ce qu’il se passe quand vous n’êtes pas là.

offerte ou stockage cloud payant pour enregistrer ce qu’il se passe quand vous n’êtes pas là. 164,99€.

Caméra de sécurité sans fil

Parfaitement adaptée pour surveiller une zone intérieure et même extérieure, la caméra de sécurité sans fil dispose des mêmes compétences que celle solaire mais avec une meilleure qualité. Elle ne nécessite pas de fils électriques, ce qui la rend flexible et facile à positionner. Pas besoin de prise (de tête).

Capteur PIR .

. Batterie 8800mAh rechargeable (elle dure des mois sans recharge).

rechargeable (elle dure des mois sans recharge). 5MP / 2K+ .

. IP65 .

. Carte SD 64 gb offerte ou stockage cloud payant.

offerte ou stockage cloud payant. 114,99€.

Sonnette vidéo sans fil

Pas besoin de passer par un pro pour installer cette sonnette qui se fixe le plus simplement du monde à votre porte. Elle est équipée d’une caméra qui détecte les mouvements et enregistre les images, tout en envoyant une notification lorsqu’une personne appuie sur la sonnette.

Carte Micro SD de 64 Go pour stocker les vidéos.

pour stocker les vidéos. Batterie rechargeable avec une autonomie d’environ dix mois.

avec une autonomie d’environ dix mois. Système d’antivol avec une alarme intégrée de 85 db

avec une alarme intégrée de 85 db 134,99€.

Gamme confort

Caméra babyphone

Omajin a également pensé aux parents en proposant une caméra babyphone ultra-accessible et aussi mignonne que votre bout’chou. Elle permet de garder un œil sur votre enfant à distance, via l’application et offre des fonctionnalités intelligentes pour surveiller le sommeil et les mouvements du bébé (surveille la qualité de l’air, détecte les pleurs et les mouvements, micro pour rassurer bébé à distance).

2K HD .

. Vision panoramique et inclinaison omnidirectionnelle.

et inclinaison omnidirectionnelle. Vision nocturne IR .

. Zone de détection .

. Carte SD 64 gb offerte ou stockage cloud payant.

offerte ou stockage cloud payant. 89,99€.

Gamme énergie

Prise connectée

C’est un peu le déluminateur de Harry Potter mais en mieux. Parce que cette prise connectée peut agir sur tout ce que vous branchez dessus. Si vous avez envie de faire des économies d’énergie c’est l’objet qu’il vous faut. Vous pouvez suivre en temps réel votre consommation et décider grâce à l’application de programmer votre café du matin, de simuler une présence lorsque vous n’êtes pas là ou encore d’actionner un compte à rebours pour ne pas user d’énergie pour rien (cf ceux qui s’endorment devant la télé le soir…).

Fonctionne via le Wi-Fi ou en Bluetooth .

ou en . 16 A / 3 680 W .

. 19,99€.

Omajin : la marque qui démocratise la domotique à petit prix

Ce qui surprend au premier coup d’œil c’est évidemment le prix. Chaque produit de lancement est très accessible en comparaison à ceux de Netatmo. Pour pouvoir toucher un maximum de personnes, Omajin a privilégié une conception par le biais de tiers. Ce qui réduit drastiquement les coûts.

Mais pour autant la technologie n’est pas mise de côté. À partir de l’application (sans abonnement obligatoire), vous pourrez très simplement utiliser et programmer vos différents appareils. Tous sont compatibles avec Amazon Alexa et Google Assistant. Seul bémol : pour l’intégration avec HomeKit ou Matter, il faudra toujours se tourner vers les produits Netatmo classiques​.

Cette nouvelle marque pourrait bien réussir là où Netatmo a parfois peiné : séduire le grand public et démocratiser la domotique pour tous. Jusque dans la stratégie éditoriale, elle vise juste pour toucher cette nouvelle cible… À voir maintenant ce que donnent les produits dans la vie de tous les jours.