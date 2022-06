Sur Internet, on trouve de très nombreux sites dédiés au streaming, certains avec des thématiques spécialisées. C’est le cas de Neko Sama qui est une plateforme dédiée aux animés. Voici ce qu’il faut savoir sur ce site.

Neko Sama est, à l’inverse de certains sites de streaming, un peu plus confidentiel auprès du grand public. Pourtant, cette plateforme, qui permet de voir des animés en très bonne qualité, est devenu une référence auprès des amateurs. Comment ça marche ? Quels sont les risques ? Quelle est la bonne adresse pour y accéder ? Tour d’horizon complet de ce site qui vous plaira si vous aimez regarder les derniers animés à la mode.

C’est quoi Neko Sama ?

Si vous êtes arrivés sur cet article, il est probable que vous soyez un fan de mangas ou d’animés. Ces contenus se sont faits une place de choix dans la culture populaire ces dernières années avec des milliers de sites proposant des scans trads ou des copies d’animés connus comme Naruto ou encore Full Metal Alchemist.

Neko Sama est un site français qui propose un très vaste catalogue d’animés en français ou en version originale sous titrée (vost). La liste des contenus est actualisée de façon très régulière et les internautes apprécient de pouvoir y regarder du contenu récent mais aussi en qualité full HD. Attention tout de même, si vous commencez à regarder une série, vous ne pourrez peut-être plus vous arrêter !

Neko Sama est un site qui permet de retrouver facilement les derniers animés pour les voir en streaming. L’interface se révèle particulièrement fonctionnelle et pratique pour chercher un contenu en particulier. On regrette toutefois de ne pas avoir de moteur de recherche accessible immédiatement.

Vous pouvez affiner le flux en fonction de la note, trier les animés par ordre alphabétique, choisir un film, un oav, un spécial ou un contenu TV.

En sélectionnant un contenu, vous accédez à une foule d’informations : les tags, le résumé, la date de diffusion, le format, le détail des épisodes… Un très vaste choix vous attend. Pour lire un épisode, il faudra toutefois accepter d’autoriser le débloqueur de publicités. C’est en effet impératif pour voir les vidéos. Cela ne veut pas dire toutefois que vous aurez plein de publicités, le site se révèle plutôt raisonnable à cet égard, même s’il faudra cliquer à plusieurs reprises pour faire disparaître certaines publicités.

Quelle est l’adresse officielle de Neko Sama en 2022 ?

Pour l’instant, Neko Sama semble passer peu ou prou inaperçu vis-à-vis des autorités. A la différence des séries ou des derniers films à la mode, le streaming d’animés génère un peu moins d’attention de la part des autorités.

C’est une bonne nouvelle parce que le site change donc peu souvent d’adresse. A l’heure actuelle, pour pouvoir accéder à Neko Sama, il faut ainsi se rendre à l’adresse suivante : https://neko-sama.fr/. Si vous notez des changements ou que l’on vous demande de vous inscrire ou un numéro de carte bancaire, c’est sans doute parce qu’il ne s’agit pas du vrai site. Une très grande prudence doit donc être de rigueur.

C’est légal de regarder du streaming d’animés ?

Il ne sert à rien de se mentir à ce niveau. Neko Sama recense du contenu d’animés qui est souvent protégé par le droit d’auteur et la législation dans de très nombreux pays. Si le site n’est donc pas forcément illégal en lui-même, le contenu qui s’y trouve n’est en revanche pas légal pour une très grande partie. En clair, si vous voulez absolument respecter la loi, il faut sans doute mieux vous tourner vers une autre plateforme de streaming pour regarder vos animés.

Quels sont les risques en se connectant à Neko Sama ?

En vous connectant à Neko Sama, vous ne respectez sans doute pas la loi. Il existe donc de vrais risques à vouloir consulter ce site vis-à-vis des autorités. La Hadopi ne cherche pas à faire la chasse au streaming à l’heure actuelle, mais les choses peuvent changer avec l’évolution attendue en 2022. Si vous voulez regarder des animés sur Neko Sama, le plus sûr est donc sans doute d’utiliser un VPN ou un proxy pour regarder des animés. Cela permettra ainsi de garantir votre anonymat sur Internet.

Par ailleurs, il est nécessaire d’être prudents vis-à-vis des publicités. Certaines peuvent se révéler plus intrusives et être aussi parfois un moyen détourné d’infecter votre ordinateur ou de mettre la main sur vos données. Ne téléchargez donc aucun contenu et ne fournissez pas d’informations personnelles ou de numéro de carte bancaire.

Quelles sont les alternatives à Neko Sama ?

Que faire si le site Neko Sama ne fonctionne pas ou que vous ne trouvez pas l’épisode de l’animé qui vous intéresse ? Bonne nouvelle, il existe aujourd’hui de nombreuses alternatives permettant de voir des animés en VOSTFR ou en VF avec une bonne qualité.

Tout d’abord, vous pouvez vous tourner vers les nombreux sites qui existent aujourd’hui avec une offre légale payante. On peut ainsi citer Wakanim, Crunchyroll, ADN ou encore Netflix.

Par ailleurs, on trouve aussi de nombreux sites illégaux qui proposent du contenu de qualité comme Vostfree, la véritable référence de ceux qui veulent voir des animés en France, gratuitement et en streaming. On trouve une page d’accueil de très grande qualité et une navigation particulièrement fluide. Le catalogue est très souvent actualisé.

Mavanimes propose lui aussi un très grand catalogue en VOSTFR et en VF. On trouve un système très pointu mais on ne peut que regretter la très grande présence de la publicité. Par ailleurs, il n’est pas habilité HTTPS, ce qui pose des problèmes de sécurité.

Enfin, French Anime, accessible à l’adresse https://french-anime.com/ est sans doute le site récent le plus connu pour voir des animés en streaming en VOSTFR et VF. C’est une très bonne solution de secours si votre site préféré ne marche pas.