Nebula Cosmos Laser 4K : déjà plus de 2,5M€ de précommandes

À l’occasion du CES 2022, le constructeur Anker a présenté au public via sa filiale Nebula, le Cosmos Laser 4K, son nouveau vidéoprojecteur laser. Un modèle 4K haut de gamme et particulièrement compact.

L’entreprise chinoise Anker a profité du CES 2022 (le plus important salon consacré à l’innovation technologique), pour annoncer la sortie de son tout nouveau projecteur haut de gamme sous sa marque Nebula. Succédant au Nebula Cosmos Max 4K sorti en 2020, le Nebula Cosmos Laser 4K est le premier projecteur laser de la marque. Doté d’une résolution 4K, il peut diffuser des images jusqu’à 150 pouces. Disponible en précommande pour 1 499 $ US sur la plateforme Kickstarter, plus de 2000 personnes ont déjà réservé leur produit. Le financement s’élève actuellement à 2,5 millions d’euros et il reste 17 jours de campagne de crowdfunding.

Une fiche technique intéressante

Une technologie de pointe

Le Cosmos Laser 4k de Nébula offre comme son nom l’indique, une résolution 4K Ultra HD. Grâce à sa technologie laser ALPD 3, il peut projeter des images mesurant jusqu’à 150 pouces et corrige de nombreux défauts fréquents sur les vidéoprojecteurs.

Le projecteur emploie une source à phosphore laser capable de fournir une luminosité allant jusqu’à 2400 lumens ANSI, une prouesse pour un vidéoprojecteur de cette taille. Pour rappel, un modèle beaucoup plus imposant comme le Cosmos Max 4K de la même marque, diffuse 1500 lumens. Plus le nombre de lumens est élevé et plus le vidéoprojecteur pourra projeter dans un environnement lumineux. Avec le Cosmos Laser 4K vous pourrez utiliser le vidéoprojecteur en journée ou dans une pièce très lumineuse de façon optimale. Le vidéoprojecteur supporte le format HDR10 : les couleurs sont plus vives, les contrastes et la luminosité plus prononcés. Autre avantage avec la technologie laser, la durée de vie de l’ampoule du projecteur est prolongée : jusqu’à 25 000 heures d’utilisation soit un peu plus de trois ans si vous utilisez le projecteur 24h/24.

Un support audio de qualité

Niveau audio, l’appareil intègre deux hauts-parleurs double de 10 watts et deux haut-parleurs double de 5 watts pour une puissance totale de 30W. Anker s’équipe du support audio Dolby Digital 5.1 : « Dolby Audio et de la technologie AiFi pour entendre parfaitement le plus petit murmure ou la moindre note de la musique avec un effet 3D », assurait la marque dans un communiqué.

Connectivité et compatibilité Android TV via Wi-Fi

Le projecteur est doté d’une solution Wi-Fi et du Bluetooth 5.0. Le tout est piloté par Android 10 déjà préinstallé. Cela donne la possibilité aux utilisateurs d’accéder au Google Play Store pour des applications de streaming comme Amazon Prime Vidéo ou encore Netflix. Il sera aussi possible de profiter des mises à jour logicielles de Google. Le projecteur est compatible avec ChromeCast et avec l’assistant Google. De plus, au cœur du projecteur se trouve un processeur Quad-Core ARM Cortex A55. 2 Go de mémoire.

Un projecteur transportable

Le projecteur est équipé d’une poignée solide pour faciliter son transport et il est selon le constructeur : “le projecteur compact le plus petit du monde”. Toutefois, il ne s’agit pas d’un vidéoprojecteur portable à proprement parler. Et pour cause, à l’instar des vrais projecteurs portables, le Cosmos Laser 4K n’est pas doté de batteries externes par USB-C. Pour fonctionner il devra donc être branché au secteur prise AC.

Notons cependant qu’il comprend un système de correction automatique de l’autofocus et de l’alignement. Avantage non négligeable lorsque l’on déplace son videoprojecteur du salon à la terrasse par exemple. Ce système se charge d’optimiser seul la mise au point afin d’obtenir une image nette sans effort et ce en moins de 3 secondes. Une technologie de protection oculaire est aussi intégrée dans ce nouveau modèle, si vous avez un enfant qui regarde un peu de trop près l’appareil, le laser sera instantanément suspendu.

Prix et disponibilité du Cosmos Laser 4k

Le nouveau projecteur Nebula Cosmos Laser 4K sera disponible en mars prochain en France au prix de 2199 euros. Concurrent direct du Xgimi horizon pro 4k, il offre de sérieux atouts. Reste que son prix risque d’en refroidir certains. Une version plus abordable est quant à elle prévue et se limitera à la projection de contenus Full HD.